Sergio Busquets annonce sa retraite de l’équipe nationale d’Espagne

Le légendaire milieu de terrain Sergio Busquets a annoncé sa retraite de l’équipe nationale d’Espagne. Le capitaine de l’équipe de 34 ans a pris la décision après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Busquets a été capitaine de l’Espagne pour chaque match de son tournoi.

“Je voudrais annoncer qu’après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de dire au revoir à l’équipe nationale”, a déclaré Busquets dans un post Instagram.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné sur ce long chemin. De Vicente del Bosque qui m’a donné l’opportunité de commencer, à Luis Enrique pour m’avoir fait profiter jusqu’à la dernière seconde.

“Ce fut un honneur de représenter mon pays et de l’amener au plus haut niveau”, a poursuivi Busquets. « Être champion du Monde et d’Europe. Être capitaine et jouer autant de matchs avec plus ou moins de succès, mais toujours tout donner et apporter mon grain de sable pour que tout soit le meilleur possible et que chacun sente à quel point il est important. Aider tout le monde et se battre pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques.

Sergio Busquets annonce sa retraite en Espagne avec le troisième plus grand nombre de sélections

Le milieu de terrain a fait ses débuts en équipe nationale d’Espagne en avril 2009. Plus de 13 ans plus tard, Busquets a accumulé 143 sélections au total pour son pays et est devenu leur capitaine à plein temps en 2021. Seuls Sergio Ramos et Iker Casillas ont joué plus de matches. pour l’Espagne que Busquets.

L’Espagne et son capitaine ont enduré une Coupe du monde difficile au Qatar. L’équipe classée septième par la FIFA a été éliminée par le Maroc en huitièmes de finale. Les pénalités ont déterminé le vainqueur et l’Espagne n’a pas réussi à convertir un seul tir. Cela inclut Busquets, qui a raté la troisième place pour l’Espagne lors des tirs au but.

Le milieu de terrain a un étui à trophées plein

Néanmoins, Busquets est largement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de toute sa génération. Il a commencé chaque match pour son pays lors de leurs triomphes en Coupe du monde 2010 et en Championnat d’Europe 2012. Le milieu de terrain défensif dégingandé a également remporté huit titres de LaLiga et trois trophées de la Ligue des champions avec Barcelone également.

PHOTO : IMAGO / Bildbyran