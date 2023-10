Sergio Brown combat des responsables de la justice lors d’un vol d’extradition vers les États-Unis

Après que la police ait finalement retrouvé l’ancien footballeur Sergio Brown en fuite pour le meurtre de sa mère, une vidéo virale le montre combattant des flics dans un avion et les accusant de « kidnapping ».

Entre Brown accusant les flics de l’avoir « kidnappé » et sa disparition au Mexique après le meurtre, certains soupçonnent qu’il souffre de CTE. Jesus prends la roue!

Brown a joué pour Notre Dame avant de signer avec les New England Patriots en tant qu’agent non repêché en 2010. Sa carrière de sept saisons a également inclus les Colts d’Indianapolis, les Jaguars de Jacksonville et les Bills de Buffalo, selon CNN.

Le mystérieux meurtre de Myrtle Brown, la mère de Sergio Brown, âgée de 73 ans

Les autorités ont mené une chasse à l’homme pour retrouver Brown depuis sa disparition après le meurtre violent de sa mère le mois dernier. Le corps de Myrtle Brown a été retrouvé dans une crique derrière sa maison le 16 septembre à Maywood, dans l’Illinois, juste à l’extérieur de Chicago.

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Cook, la mort de l’homme de 73 ans était un homicide. Ils ont déterminé qu’elle était décédée des suites de « blessures liées à une agression ». Le lendemain de cette horrible découverte, Nick, le frère de Brown, a demandé aux réseaux sociaux d’aider la famille à le retrouver.

« Mon frère Sergio est toujours porté disparu. Si quelqu’un sait où il est, je veux qu’il sache que je t’aime et qu’il rentre à la maison », a-t-il plaidé sur Instagram. « C’est une période triste mais pleine d’espoir, et nous y arriverons tous ensemble. Maman m’a toujours dit : « Les temps difficiles ne durent pas » et notre dernière conversation sur le fait que les temps difficiles sont temporaires est ma lueur d’espoir.

Avec l’accusation de meurtre au premier degré de Sergio, des temps encore plus difficiles s’annoncent.

