Sergio Aguero tire Manchester City au bord du titre avec une victoire sur Crystal Palace

Manchester City est au bord d’un troisième titre de Premier League en quatre saisons alors qu’un morceau de magie de Sergio Aguero les a mis sur la voie d’une victoire 2-0 à Crystal Palace samedi.

L’équipe de Pep Guardiola était totalement dominante, mais manquait une longueur d’avance jusqu’à ce que l’étonnante demi-volée d’Aguero juste avant l’heure brise la résolution de Palace à Selhurst Park.

Une minute plus tard, le tir bas clinique de Ferran Torres a doublé l’avantage de City et ils auraient pu accumuler une plus grande marge de victoire en adoptant le style avec Raheem Sterling refusé par les boiseries et Joao Cancelo se rapprochant également.

Avec quatre matchs à jouer, City compte 80 points, 13 devant Manchester United qui accueillera Liverpool dimanche sachant que la défaite scellerait le titre pour ses voisins.

Même si United gagne, City peut remporter le titre en battant Chelsea le week-end prochain.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici