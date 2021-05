Sergio Aguero s’excuse pour la pénalité manquée alors que Manchester City perd sa chance de sceller le titre de Premier League

Manchester City Légende Sergio Aguero s’est excusé d’avoir raté le penalty qui a coûté à son équipe alors que Manchester City a perdu 2-1 contre Chelsea à Stamford Bridge samedi et n’a pas pu sceller le première ligue titre avec trois matches à revendre. Marcos Alonso a marqué le but de la victoire dans le temps d’arrêt alors que les Bleus gâchaient la fête pour les hommes de Pep Guardiola. Raheem Sterling avait donné l’avantage à City à la 44e minute, mais Sergio Aguero a raté la place avant la mi-temps alors qu’il tentait la panenka contre Edouard Mendy. En seconde période, City a eu de nombreuses occasions de trouver le fond des filets mais ils n’ont pas réussi à le faire et Hakim Ziyech a égalisé à la 63e minute. City s’est ensuite vu refuser une éventuelle pénalité, même après un contrôle VAR, et peu de temps après la frappe de Marcos Alonso a donné à Chelsea la grande victoire.

À la fin du match, Aguero a été vu assis sur le banc avec un visage plein de remords alors que son penalty manqué coûtait le match à Manchester City et donnait à Chelsea la bouée de sauvetage dont ils tiraient le meilleur parti.

«Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, du staff et des supporters pour avoir raté le penalty. C’était une mauvaise décision et j’en assume l’entière responsabilité », a écrit Aguero sur Twitter.

Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mon personnel et de mes supporters pour avoir raté le penalty. C’était une mauvaise décision et j’en assume l’entière responsabilité. – Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8 mai 2021

Cependant, le directeur de la ville, Guardiola, a refusé de critiquer Aguero pour sa misérable tentative ratée et a déclaré qu’il aurait été qualifié de génie si cette sanction avait trouvé sa marque.

«S’il marque, vous diriez qu’il est un génie. Je dis aux joueurs de prendre une décision. Panenka, droite, gauche. Choisissez-en un « , a déclaré le patron de City. » C’est un gars sensé, nous n’allons pas parler de ce que Sergio a fait pendant toute la période où il a passé ici. Il a pris la décision, personne ne s’y attendait, mais s’il était convaincu, faites-le. S’il pense que c’est mieux, le preneur a la responsabilité », a-t-il dit.

Guardiola a également refusé d’appeler le choix «égoïste» d’Aguero, qui quitte le club à la fin de la saison en tant que meilleur buteur de tous les temps.

Guardiola a également appelé à tort de mettre tout le blâme de la défaite sur le penalty manqué. «Beaucoup de choses arrivent. On ne peut pas nier 2-0 à la mi-temps, c’est très différent. Nous avons un peu souffert en seconde période, mais quand Ilkay Gundogan et Phil (Foden) sont arrivés, nous étions meilleurs – mais ils ont marqué un but « , a-t-il déclaré.

