Sergio Aguero s’attend à ce que Romelu Lukaku représente une énorme menace pour Manchester City en finale de la Ligue des champions

L’ancien attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, estime que l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku constituera une énorme menace pour l’équipe de Pep Guardiola lors de la finale de la Ligue des champions samedi.

Manchester City espère assurer le triplé avec une victoire contre les Nerazzuri samedi au stade Ataturk d’Istanbul, avec un seul match restant dans leur saison pour s’immortaliser dans l’histoire du football anglais.

Cependant, Aguero ne s’attend pas à ce que le match soit facile, suggérant que la ligne d’attaque de l’Inter est l’une des meilleures d’Europe. En plus d’Edin Dzeko et Lautaro Martinez, qui sont tous deux d’anciens coéquipiers de l’Argentine et sont susceptibles de débuter en finale, Aguero met également en évidence les attributs que possède Lukaku dans son jeu complet pour indiquer à quoi City doit faire face. .

« L’Inter a un grand attaquant », a déclaré Aguero Stake.com. « Nous parlons d’Edin, mais nous devons parler de Lautaro qui, après avoir surmonté ses problèmes physiques après la Coupe du monde, a été la clé du club italien, et si nous ajoutons Lukaku, nous voyons le pouvoir qu’ils ont.

« Lukaku apporte beaucoup de jeu physique, tient très bien le ballon et en plus d’être un buteur, il affiche pour laisser le soin à ses coéquipiers de se définir. Bref, l’une des meilleures puissances de feu d’Europe. »

Aguero continue, se remémorant son ancien partenaire d’attaque de City, Dzeko, et le rôle que joue le joueur de 37 ans dans l’équipe de l’Inter.

« Nous savons tous qu’Edin est un vrai buteur et un joueur très engagé envers l’équipe », a ajouté Aguero. « Il nous l’a démontré [City].

« J’accorde toujours une grande valeur au but qu’il a marqué en 2012 car cela nous a ensuite permis de terminer le retour et de gagner ce match important. C’était un but clé dont je me souviens toujours et qui lui a donné la dimension qu’il avait.

« Aujourd’hui, il est toujours ce joueur dangereux qui peut marquer à tout moment. Pas étonnant qu’il ait connu une si bonne saison à l’Inter. Il exige toujours, il est très important dans le jeu des passes. Il sera sûrement l’un de ceux que City devra faites particulièrement attention. »