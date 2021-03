LONDRES – Il fut un temps où l’importance de Sergio Aguero pour Manchester City était une certitude et leur succès en Premier League ne l’était pas.

C’est vraiment différent maintenant.

City a réussi une victoire 3-0 contre Fulham menacé de relégation à Craven Cottage samedi pour étendre son avance sur Manchester United à 17 points. United a deux matchs en main mais, quoi que fasse l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, City n’a besoin que de cinq victoires sur ses huit matchs restants pour décrocher un troisième titre de champion en quatre saisons.

Ils ont atteint une telle position dominante en grande partie sans leur buteur record de tous les temps, limité par les blessures et le COVID-19 à seulement quatre départs cette saison, l’arc de samedi n’étant que son deuxième depuis le 24 octobre.

Le joueur de 32 ans a marqué son premier but en championnat en 14 mois – une course stérile atténuée par divers facteurs, notamment une pandémie mondiale – marquant le troisième but de City après que John Stones et Gabriel Jesus aient frappé pour rendre le match sûr. .

« Pour Sergio, c’est important [to score]», A déclaré le patron de la ville Pep Guardiola à BeIN après le match.« Longtemps blessé, un match difficile avec des adversaires coriaces. Bien sûr, il est toujours dans le processus mais c’était bien de terminer 90 minutes dans un bon rythme et de marquer un but pour tous les attaquants est important. «

Aguero a dû commencer quelque part, bien sûr, mais cela devra être le début d’une forte reprise de la forme avec des jeux significatifs en cours d’exécution pour prouver qu’il peut rester à l’avant-garde de ce qui s’annonce comme une nouvelle dynastie sous Guardiola.

C’est encore un autre témoignage des prouesses d’entraîneur du directeur de la ville qu’il a rétabli sa prééminence nationale par des méthodes autres que le pouvoir de transfert sur le marché: le déploiement d’Ilkay Gundogan dans une position plus avancée, la réinvention de Joao Cancelo en tant qu’arrière / milieu de terrain, l’utilisation d’un faux neuf pour affirmer la domination du milieu de terrain contre certains adversaires.

Cette dernière modification a été en partie informée par l’indisponibilité d’Aguero. Jésus a également eu du mal avec sa forme physique cette saison; c’était la première fois que le Brésilien et Aguero commençaient ensemble depuis février 2020.

Ils ont maintenant 24 buts en 13 débuts de championnat ensemble, un signe de leur puissance passée et un record qu’Aguero cherchera à prolonger dans les semaines à venir.

Sergio Aguero, qui est sans contrat après cette saison, a marqué son premier but en Premier League depuis janvier 2020. Getty

Aguero est une légende de City quoi qu’il arrive, son 257e but d’une illustre carrière dont l’apothéose sera probablement toujours ce vainqueur du temps d’arrêt contre les Queens Park Rangers en mai 2012 pour sceller leur premier titre de champion en 44 ans.

« Sergio est peut-être le légende « , a déclaré Guardiola. » Parfois, quand je passe en revue le but qui a remporté la Premier League pour [Roberto] Mancini [in 2012], c’est quelque chose de spécial. C’est une personne adorable et ce qu’il a fait … nous allons décider de ce qu’il y a de mieux pour les deux camps. «

Par conséquent, il ne devrait pas être radié à la légère malgré ses 33 ans en juin et avec un contrat expirant cet été. Il y a des murmures selon lesquels Aguero est devenu frustré par un statut un peu partiel ces derniers temps après avoir été apte à commencer bien avant le match de samedi. Il n’est probablement pas le seul à vouloir plus de temps de jeu: Guardiola a maintenant apporté 94 changements à son alignement de départ cette saison, plus que tout autre manager de la division.



City devrait entrer dans la course pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland s’il devenait disponible cet été, une décision qui hâtera probablement le départ d’Aguero.

Mais Aguero a insisté dans une interview Twitch cette semaine que parler d’un déménagement à Barcelone était prématuré tandis que Guardiola a affirmé qu’il « penserait à » un nouveau contrat « lorsque la pause internationale commencera et que j’aurai plus de temps ».

L’attaquant argentin doit saisir toutes les opportunités. Il était sans aucun doute un peu rouillé ici et pas aidé par City manquant de sa maîtrise habituelle en première mi-temps.

Aguero a parfois chuté profondément pour aider à lier le jeu avec Guardiola optant pour une défense à trois hommes soutenue par les arrières latéraux Cancelo et Benjamin Mendy visant également à fournir une largeur d’attaque.

Avec Gundogan et Kevin De Bruyne sur le banc, City était un peu décousu et Aguero se retrouva à la périphérie. Il a terminé la mi-temps avec seulement 16 touches, le même nombre que le gardien de but de City Ederson et le moins sur l’ailier de Fulham à la barre de lancement Ademola Lookman.

City avait du mal à déplacer le ballon avec une vitesse ou une incision suffisante pour déstabiliser Fulham et cela rendra furieux le patron des Cottagers Scott Parker sans fin que leur résistance ait été brisée par un coup franc juste après la mi-temps, déclenchant un éclair de trois buts en 13 minutes.

Cancelo a lancé un coup franc et Stones a mis le ballon au fond des filets. Si le premier but était exaspérant, le deuxième était comique. Joachim Andersen a tenté de dégager le ballon mais n’a réussi qu’à frapper Ivan Cavaleiro, ricochant directement sur le chemin de Jésus. Il a contourné le gardien de but de Fulham Alphonse Areola avant d’écraser le ballon dans le filet.

Jésus a ensuite été victime d’une faute dans la surface par Tosin Adarabioyo – un diplômé de l’académie de la ville – donnant à Aguero la chance de figurer sur la feuille de match, mettant fin à sa course stérile. Il a complété 90 minutes pour la première fois en 13 mois avec 37 touches, le moins de tous les démarreurs City.

L’équipe de Guardiola reste avec une chance de remporter un quadruple trophée remarquable cette saison. Ils semblent presque certains de célébrer sur au moins un front. Que ce soit le chant du cygne d’Aguero ou le début d’un autre chapitre reste inconnu.