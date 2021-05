Sergio Aguero raconte à Martin Tyler le but de sa victoire en Premier League contre QPR, sa décennie à Man City et son avenir | Actualités du football

Dans une interview exclusive avec Martin Tyler, Sergio Aguero se souvient de sa frappe victorieuse contre QPR, de sa décennie à Manchester City, et révèle comment il voit son avenir.

Le buteur record de City quittera le stade Etihad pour la dernière fois après la remontée du titre dimanche contre Everton, après avoir marqué 258 buts en 388 matchs en 10 ans pour le club qu’il a rejoint de l’Atletico Madrid en tant que joueur de 23 ans au visage frais en 2011.

Parmi cinq titres de Premier League, une FA Cup, six Coupes de la Ligue et une finale de Ligue des champions à suivre la semaine prochaine, le moment le plus célèbre de l’Argentin reste celui de sa première saison – le but de dernière minute qui a valu à City son premier trophée de championnat sous Roberto Mancini. en 2012.

Image:

Sergio Aguero disputera son dernier match pour Man City et Pep Guardiola dimanche



Aguero s’est assis avec l’homme qui a décrit cet objectif, Martin Tyler, dont les mots sont gravés dans les esprits de Manchester City depuis – et ornent même une partie du hall autour de l’Etihad. L’attaquant a commencé par partager ses propres souvenirs de cette journée …

Sur son but contre QPR …

« Cet objectif pour moi est le plus important de ma vie. Tout le temps, je regarde ce match et ma famille aussi, et mon fils. Je pense que cet objectif sera tout le temps en [my] diriger.

« Quand j’ai touché [the ball] avant le but, je me suis dit « ok, c’est peut-être un penalty », le défenseur central a touché mais pas fortement, juste un petit peu. Et puis je me suis dit «je dois juste tirer» et quand je tire, la décision est de toujours tirer le plus fort possible jusqu’au premier poteau et j’ai dû avoir de la chance. Puis pendant deux ou trois jours, je n’y ai pas cru.

Image:

Une peinture murale du célèbre moment 93:20 de Sergio Aguero a été peinte sur le côté d’un immeuble dans le quartier nord de Manchester



« Pour nous, c’était un peu nerveux parce que nous devions gagner mais ce qui s’est passé en seconde période, quand j’ai regardé le temps, c’était 88 minutes et c’était 2-1, j’ai pensé ‘non, je ne peux pas crois le’. »

En rejoignant Manchester City …

«Quand je suis arrivé ici, je voulais jouer en Premier League, je ne savais pas pour quelle équipe, mais quand mon agent m’a appelé et m’a dit que Manchester City voulait que je sois là, j’ai dit oui parce que j’aimais la Premier League.

«Je ne sais pas pourquoi, je n’ai jamais appris l’anglais parce que dans mon pays, l’école n’est pas bonne et ce n’est pas bien d’apprendre l’anglais, mais j’ai essayé avec David Silva, Carlos Tevez et Pablo Zabaleta, ils m’ont aidé… Quand je suis venu ici , avec l’anglais, tout le monde était si bon et ils m’ont beaucoup aidé. Je pense qu’alors sur le terrain, c’est facile de jouer ici parce que mes coéquipiers m’ont aidé tout le temps. «

Image:

Sergio Aguero photographié avec les 15 trophées qu’il a remportés pendant son séjour à Manchester City



Sur son meilleur but …

« J’adore tous les buts sauf cet objectif [against QPR] est spécial. J’ai marqué de nombreux buts contre United, Chelsea ou Tottenham, mais pour moi, mon plus grand but était contre Liverpool. Si vous vous souvenez de (Pepe) Reina, il est allé chercher le ballon puis Barry m’a passé. J’ai pensé «je vais tirer au but» et puis j’ai regardé et je n’avais pas l’angle, c’est trop difficile. Mais pour moi, cet objectif est si bon. «

En partant après une décennie à City …

« C’est tellement étrange. Mes coéquipiers et les fans me manqueront beaucoup. Quand je suis venu ici, les fans … quand j’ai reçu le ballon, j’ai écouté les gens, dire mon nom et cela me donne plus de confiance pour jouer. Les gens vous poussent et vous vous sentez plus confiant.Je veux dire merci aux fans de Manchester City et à mes coéquipiers parce qu’ils m’aident tout le temps, tous les jours, à l’entraînement et dans les matchs.

Image:

Quelques heures seulement avant son dernier match, Aguero a reçu une mosaïque devant la Manchester City Football Academy inspirée de son premier but pour le club contre Swansea City en 2011



« Il ne reste que deux semaines et ensuite je déciderai de la prochaine étape. Je dirai au revoir aux gens [fans] puis préparez-vous pour le [Champions League] final. Pour moi, dans mon esprit, je me sens bien et mon corps, peut-être que je peux faire deux ans de plus en Europe à mon meilleur et ensuite je peux simplement me détendre. «

Regardez l’interview complète sur Super Sunday avant Manchester City vs Everton, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 15h; Coup d’envoi à 16h.