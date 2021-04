Pep Guardiola serait heureux de voir Sergio Aguero aligner contre Manchester City en Premier League la saison prochaine.

Il a été annoncé la semaine dernière qu’Aguero, le meilleur buteur de City, quitterait le club à l’expiration de son contrat cet été.

Le joueur de 32 ans, qui a marqué 257 buts pour City en une décennie au stade Etihad, n’a pas encore indiqué quel sera son prochain coup.

L’Argentin a été lié à Barcelone et à un retour dans l’ancien club Atletico Madrid, alors que dans le passé, il a parlé de mettre fin à sa carrière au club d’enfance Independiente.

Il n’est cependant pas inconcevable qu’un rival de la Premier League puisse montrer son intérêt à le signer sur ce qui serait un transfert gratuit.

Cette perspective serait difficile à digérer pour certains fans de City, mais le manager Guardiola insiste sur le fait qu’il n’aurait pas de problème avec cela.

















Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a fait l'éloge de Kevin de Bruyne après que le milieu de terrain ait signé une prolongation de contrat avec Manchester City



Le patron de City a déclaré: « Nous lui souhaitons le meilleur, à nous tous. Trouvez le meilleur pour Sergio pour les dernières années de sa carrière, c’est sûr.

«Nous serons ravis de la décision qu’il prendra, la meilleure pour lui et sa famille et sa carrière.

« Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous. »

















Guardiola dit avoir été touché par les éloges de Marcelo Bielsa



La saison d’Aguero a été ravagée par les blessures et la maladie. Il a subi une opération du genou en été et son retour ce trimestre a été compliqué par une douleur supplémentaire dans l’articulation et un problème aux ischio-jambiers. Il a ensuite eu plus d’un mois d’absence après avoir contracté Covid-19.

Il n’est revenu dans la formation de départ que pour la sixième fois cette saison lors de la victoire du week-end dernier à Leicester, mais a été retiré après 63 minutes, Guardiola révélant qu’il ressentait un pincement.

Guardiola a déclaré: « Le match de Leicester a été si difficile car ils défendent si profondément et si serré.

« Pour les attaquants, ce n'était pas facile mais il a bien bougé et nous a aidés. Il a senti quelque chose dans sa jambe. Il a été remplacé mais il va mieux. »

















Micah Richards a rendu son verdict sur la décision d'Aguero de quitter Manchester City



Guardiola reconnaît qu’Aguero a toujours pris le temps de récupérer sa meilleure forme après des problèmes de forme physique, mais reste optimiste, il peut avoir un impact important dans le reste de la saison alors que City poursuit un quadruple.

Il a déclaré: « Sergio est une personne adorable avec des qualités et des compétences spécifiques. Je le comprends, je le connais et je comprends qu’il a besoin de temps pour être dans les meilleures conditions.

« Tout peut arriver. Tout peut changer rapidement de manière positive ou pas positive. Tout le monde doit être prêt et, espérons-le, Sergio pourra l’être rapidement. »