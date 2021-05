Sergio Aguero partage une belle publication avec Martin Tyler sur les réseaux sociaux

Le label «Le plus grand objectif de tous les temps» a été revisité à de nombreuses reprises, car chacun a un favori. Alors que les lignes de données chevauchent d’antan à aujourd’hui, il y en aura toujours quelques-unes qui resteront sans aucun doute gravées pour ce flair, cette compétence et, plus important encore, en termes d’impact, entre autres. L’un de ces buts marqués par Sergio Aguero figure dans cette liste et constitue l’un des buts les plus emblématiques de la Premier League de tous les temps.

Le 13 mai 2012, Manchester City a accueilli les Queens Park Rangers au stade Etihad. Les Cityzens se sont dirigés vers ce dernier match de la saison 2011-12 au milieu d’une course au titre tumultueuse et captivante de Premier League entre Manchester United. Les deux équipes de Manchester partageaient exactement le même nombre de points – 86, mais étaient séparées par une différence de buts. En fin de compte, l’équation était simple: ils devaient égaler le résultat de United contre Sunderland le dernier jour de la saison, car une victoire à domicile leur donnerait une couronne insaisissable en Premier League après plus de 40 ans.

Avec City chancelant sur blessure, ils ont été 2-1 contre les Rangers devant un public abasourdi. Mais l’égalisation à la 92e minute d’Edin Dzeko a donné une bouée de sauvetage à City. Et juste avec le temps qui s’écoulait, l’impossible s’est produit. Sergio de City a reçu une passe de Nigel de Jong, avant que Mario Balotelli ne semble manquer, mais passe le ballon à Aguero. Alors que la foule regardait avec incrédulité, l’Argentin s’est stabilisé et a déchaîné un tir qui a battu Paddy Kenny et le reste appartient à l’histoire. City a gagné 3-2, avec le titre de Premier League.

Alors que les fans du stade n’oublieront jamais ce moment, mais pour des millions de personnes qui regardent la couverture à la télé, ce moment célébré sera toujours associé à la voix d’un homme – Martin Tyler. «Agueroooooo» du légendaire commentateur lorsque le but a été marqué et «Vous ne verrez plus jamais rien de tel, alors buvez-le» était le résumé final et approprié des mots de l’événement.

Pendant ce temps, les deux hommes se sont rencontrés récemment et Aguero a partagé une photo sur son compte Twitter de cette réunion. L’attaquant vedette a posé avec un cadre photo qui lui a été offert par Martin qui étaient les notes de match du commentateur de cette journée mémorable de 2012. Le long de la photo rayonnante, le joueur de 32 ans sous-titrant le message a ajouté: »Et a remercié Martin pour ses aimables paroles.

AGUEROOOOO ⚽️ Martin Tyler! La voix de mon objectif sur QPR. Merci de m'avoir offert vos notes personnelles sur ce match 93:20 – Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 19 mai 2021

Le but de Sergio Aguero aura toujours une place dans le cœur de chaque fan de football.

