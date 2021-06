Sergio Aguero : Manchester City remplacera l’attaquant cet été, a déclaré le président Khaldoon Al Mubarak | Actualités du football

Sergio Aguero sera remplacé par le « bon joueur » et Manchester City ne « s’assoira pas » dans le mercato estival, a déclaré le président Khaldoon Al Mubarak.

Lundi, Aguero a été dévoilé dans un kit de Barcelone au Camp Nou après avoir signé un contrat de deux ans avec le club et il retournera en Liga le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec Manchester City.

L’attaquant argentin, qui rejoindra son ami de longue date et coéquipier international Lionel Messi, devrait quitter l’Etihad Stadium après avoir remporté cinq titres de Premier League, une FA Cup et six Coupes de la Ligue. Il est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League et le meilleur buteur de City avec 260 buts en 390 apparitions toutes compétitions confondues.

Harry Kane a déclaré à Tottenham qu’il souhaitait quitter le club cet été et déciderait de son avenir après les Championnats d’Europe.

Le joueur de 27 ans, qui a décrit Kevin De Bruyne comme un « rêve d’attaquant » dans une interview avec Gary Neville plus tôt ce mois-ci, a été lié à un déménagement à City, tandis que l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a également été présenté comme un autre potentiel. objectif de succéder à Aguero comme attaquant principal.

Image:

Les chaussures d’Aguero doivent être remplies cet été, déclare le président de Manchester City



Al Moubarak a dit Télévision de la ville: « Nous perdons une légende très importante en Sergio Aguero, des chaussures très difficiles à remplir mais je suis convaincu que nous trouverons le bon joueur pour remplir ces chaussures.

« Il y a d’autres domaines au sein de l’équipe qui ont besoin d’investissements, pas trop, ce n’est pas une question de chiffres mais de qualité. Je pense que l’équipe est une équipe phénoménale, vous ne gagnez pas la Premier League et n’atteignez pas la finale de la Ligue des champions sans cela et nous l’avons. Nous apporterons de la qualité à l’équipe dans quelques postes clés. «

Eric Garcia suivra également Aguero au Camp Nou lors d’un transfert gratuit après avoir signé un contrat de cinq ans, et le défenseur de 20 ans doit retourner au club qu’il a quitté en 2017.

Après les acquisitions de Nathan Ake (40 M£) de Bournemouth, Ruben Dias (65 M£) de Benfica et Ferran Torres (20,8 M£) de Valence, et les départs de Leroy Sane (54,8 M£) vers le Bayern Munich, Nicolas Otamendi (13,6 millions de livres sterling) à Benfica et David Silva (gratuit) à la Real Sociedad l’été dernier, Al Mubarak prédit une autre fenêtre chargée.

Il a déclaré: « L’une des choses que j’ai apprises au fil des ans, c’est que vous devez amener des talents dans l’équipe, vous rafraîchir, et en particulier lorsque vous êtes à un niveau élevé.

« Après avoir remporté la ligue, ce n’est pas le moment de s’asseoir et d’être content, ce serait en fait votre plus grosse erreur. C’est comment envoyer un message fort qu’il n’y a pas de contentement, que vous n’êtes pas satisfait de simplement gagner le ligue. »

Image:

Aguero est entré en jeu en finale de la Ligue des champions mais n’a pas aidé City à revenir contre Chelsea



« Nous serons de retour après la défaite en finale de la Ligue des champions »

City a remporté la Premier League avec une marge de 12 points cette saison et a battu Tottenham 1-0 à Wembley en avril pour remporter la Coupe de la Ligue pour la huitième fois de l’histoire du club. Cependant, la déception était apparente à Porto samedi dernier après l’équipe de Pep Guardiola. étaient les favoris pour la pièce maîtresse, mais ont perdu contre Chelsea à l’Estadio Do Dragao.

Malgré l’échec à remporter cette insaisissable pièce d’argenterie européenne, Al Mubarak est fermement convaincu que le succès continu de City en fera une formalité que le club défiera dans les dernières étapes de la Ligue des champions chaque saison à l’avenir.

Il a déclaré: « Aussi tristes que nous soyons tous de perdre la finale de la Ligue des champions, nous reviendrons.

« Et surtout ces titres [points to the Premier League and League Cup] nous serons toujours là, c’est promis. Je sais que Cheikh Mansour est immensément fier, sa vision de ce qu’il voulait quand il est arrivé au cours des 10 à 12 prochaines années a été réalisée.

« Vous ne pouvez pas gagner chaque année, mais année après année, nous serons là. Il s’agit d’aller de l’avant et chaque fois que nous avons des revers, de nous regrouper et de revenir plus fort.

« Le record des 10 dernières années me donne et devrait donner à tout le monde la confiance et la connaissance que nous allons revenir. »

















4:50



Pep Guardiola insiste sur le fait qu’il a choisi l’équipe de Manchester City qu’il pensait être la mieux équipée pour remporter la finale de la Ligue des champions contre Chelsea



Après avoir remporté huit grands honneurs depuis son arrivée en 2016, Guardiola a déclaré qu’il souhaitait un avenir à long terme à l’Etihad car le club « donne au manager tout ce dont il a besoin ».

Les sentiments sont mutuels pour le président Al Mubarak, qui pense que l’Espagnol peut connaître un nouveau succès après cinq années remplies de trophées.

« Ce partenariat a été un excellent partenariat, il est dans le bon environnement », a-t-il déclaré.

« Il a la bonne infrastructure autour de lui, nous avons la plus grande confiance et la plus grande relation et nous avons tellement accompli que le voyage continue, et il continuera tant que Pep sera heureux et que nous serons heureux.

« Aux fans de Man City, je dis soyez positifs, soyez confiants, profitez de ces moments, attendez avec impatience la saison prochaine et nous le prendrons une saison à la fois. »