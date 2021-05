Sergio Aguero fait ses adieux à l’EPL alors que Harry Kane alimente la spéculation sur Man City

Alors qu’un avant-centre de classe mondiale se prépare pour sa finale de Premier League avec Manchester City, un autre a expliqué la raison pour laquelle jouer pour l’équipe de Pep Guardiola serait un «rêve d’attaquant».

Sergio Aguero, le meilleur buteur de tous les temps de City, sera parmi les joueurs et les entraîneurs qui feront leurs adieux lorsque la saison de la ligue atteindra son apogée dimanche avec seulement quelques détails à régler.

Des problèmes de forme physique ont gâché la dernière saison d’Aguero à City – en effet, Guardiola ne pouvait pas promettre vendredi que l’attaquant serait en assez bonne santé pour jouer contre Everton au stade Etihad – mais cela ne nuira pas à l’héritage de l’international argentin au club et au football anglais. .

« C’est un gars comme Romario », a déclaré Guardiola, se référant à l’ancien attaquant brésilien avec un centre de gravité bas, « dans cinq mètres, c’est comme un lion dans la jungle – faire ces pas et tuer l’adversaire.

«Il a cette qualité, mais sa plus grande qualité est son sens unique de l’objectif.»

Aguero a marqué 182 buts en Premier League – le plaçant quatrième sur la liste de tous les temps de la compétition derrière Alan Shearer, Wayne Rooney et Andy Cole – et a un record de 258 pour City. Il a potentiellement un match de plus pour le club après ce week-end, bien qu’il soit peu probable qu’il participe à la finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai.

Le remplacement d’Aguero sera probablement au cœur des pensées de Guardiola et de la hiérarchie de City pendant l’intersaison et Harry Kane a été l’un des attaquants liés aux nouveaux champions de la Premier League.

Kane aurait demandé à quitter Tottenham parce qu’il n’était pas satisfait des progrès du club londonien, et une réponse qu’il a donnée dans une interview avec Gary Neville sur l’émission de l’ancien défenseur de Manchester United, The Overlap, ne fera que nourrir la spéculation. .

Quand Neville a demandé à Kane quel joueur l’aiderait à marquer plus de buts, le Angleterre le capitaine a déclaré que c’était le milieu de terrain de la City Kevin De Bruyne «à coup sûr».

« Quand je regarde De Bruyne jouer, c’est un joueur spécial et spécial et certaines des balles que je le vois jouer pour City ne sont que le rêve d’un attaquant si je suis honnête », a déclaré Kane.

«Il est exceptionnel… c’est un joueur exceptionnel avec le ballon, en dehors du ballon, en pressant, mais sa prestation est aussi bonne que je l’ai jamais vue pour être honnête.

Kane avait l’air ému alors qu’il marchait sur le terrain au Tottenham Hotspur Stadium après le dernier match à domicile de son équipe de la saison, une défaite 2-1 contre Aston Villa mercredi.

Il reste à voir si un match à Leicester dimanche est le dernier de Kane sous un maillot de Tottenham. Si tel est le cas, il pourrait sortir avec style en tant que gagnant du Soulier d’Or pour la troisième fois.

Kane et Mohamed Salah de Liverpool sont à égalité sur 22 buts, un sommet en championnat avant le tour final. Kane a été le meilleur buteur de la ligue en 2015-16 et 2016-17, tandis que Salah a remporté le Soulier d’or en 2017-18 et l’a partagé en 2018-19.

Kane a marqué 165 buts en Premier League, 90 derrière le meilleur buteur de tous les temps, Shearer, et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter la première division anglaise.

« Bien sûr, il y a toujours la possibilité de déménager à l’étranger un jour », a déclaré Kane, 27 ans, « mais je ne pense pas que cela m’intéresse vraiment dans un avenir proche. »

TOP QUATRE COURSE

Il y a seulement 10 mois, Liverpool a entamé le dernier jour de la saison de la ligue avec la chance de battre le record de la plus grande marge de titre dans l’histoire de la compétition.

Dimanche, il y a un objectif de fin de saison plus modeste – bien que loin d’être insignifiant – que les champions déchus doivent poursuivre.

Liverpool est dans une situation à trois, avec Chelsea et Leicester, pour assurer les deux dernières places de qualification de la ligue en Ligue des champions la saison prochaine. Un seul point sépare les équipes, dont l’une fait face à la douleur d’une baisse de chiffre d’affaires attendue de 50 à 70 millions d’euros (61 à 86 millions de dollars) pour ne pas avoir réussi à entrer dans la première compétition européenne.

Chelsea est à la troisième place avant un voyage à Aston Villa. Liverpool est un point derrière lors d’un match à domicile contre Crystal Palace tandis que Leicester, cinquième place, derrière Liverpool grâce à une différence de buts inférieure de quatre, accueille Tottenham.

« La majorité de la saison est là pour créer une base pour l’arrivée », a déclaré le manager de Liverpool Jurgen Klopp. «Cette année, nous l’avons créé plus longtemps. Nous avions besoin de plus de temps.

Adieu

Deux managers ont confirmé qu’ils quittaient leurs clubs à la fin de la saison.

Alors que Roy Hodgson de Crystal Palace dit qu’il en a fini avec le football de haut niveau, Nuno Espirito Santo des Wolves n’est probablement qu’au début de sa carrière d’entraîneur en Premier League.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici