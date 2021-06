Sergio Aguero et d’autres joueurs argentins célèbrent l’anniversaire de Lionel Messi

Superstar de l’Argentine et de Barcelone Lionel Messi qui a eu 34 ans jeudi, a fêté son anniversaire avec ses coéquipiers argentins dans l’hôtel de leur équipe au Brésil. L’équipe d’Argentine est actuellement au Brésil pour participer à la Copa America.

Récemment, lors du match de l’Argentine en Copa America contre le Paraguay, Messi a fait une 147e apparition record pour l’Argentine. Seul Javier Mascherano a joué pour l’Argentine autant de fois que Leo Messi et il sera le joueur avec le plus de matchs pour l’Argentine lors du dernier match de groupe contre la Bolivie mardi prochain.

L’Argentine a enregistré sa deuxième victoire en trois matches de groupe joués, battant le Paraguay 1-0, avec Alejandro « Papu » Gomez marquant le seul but d’un match terne à Brasilia à la neuvième minute. La victoire a placé La Albiceleste de Lionel Messi en tête du groupe A avec sept points – assez pour assurer sa place dans la prochaine phase du tournoi qui se jouera dans des stades vides au Brésil frappé par les coronavirus.

Barcelone a également publié un certain nombre de tweets pour célébrer l’anniversaire de la superstar.

Pendant ce temps, Lionel Messi est entré dans la dernière semaine de son contrat avec les géants espagnols sans confirmation sur son avenir immédiat. Cependant, il y a de l’espoir pour les Cules, selon Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato, Leo signera la prolongation de contrat de manière imminente pour deux ans de plus, le retard est dû à certaines clauses de la structure du contrat.

Lionel Messi prolongera son contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2023, toutes les parties impliquées n’en ont aucun doute – mais il reste encore quelques clauses à fixer dans la « structure » du contrat. 🔵🔴🇦🇷 #Messi… c’est pourquoi il n’y a pas encore d’annonce officielle. Mais ce n’est qu’une question de temps. -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 juin 2021

Messi, qui a fait ses débuts à Barcelone en 2004 à l’âge de 17 ans, détient actuellement le record du plus grand nombre de matches joués pour Barcelone (778), a enregistré le plus de titres (34), le plus de victoires, le plus de buts (672) et le plus de passes décisives (288 ) pour les géants catalans dans l’histoire vieille de 121 ans de la puissance de la Liga.

