Sergio Aguero en colère contre l’AFA pour ne pas avoir délivré d’informations d’identification pour visiter l’équipe

L’ancien attaquant de l’Argentine et de Machester City, Sergio Aguero, qui se trouve actuellement au Qatar à l’invitation de la FIFA pour la Coupe du monde 2022, a été frustré par l’Association argentine de football (AFA) pour ne pas avoir délivré l’accès de 34 ans à rendre visite aux joueurs et leur souhaiter avant le tournoi.

Aguero, qui a dû raccrocher ses bottes après avoir reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque, était furieux car il n’a pas été autorisé à rencontrer les représentants de son pays à la Coupe du monde.

« S’ils ne veulent pas que j’y aille, dites-le-moi en face. Toujours pleinement avec l’Argentine et avec cette équipe qui nous représente tous. On sait qu’ils donneront tout pour cette chemise qu’on aime tant. Et comme Léo [Messi] dit, nous marcherons tous ensemble », a-t-il tweeté.

« Je ne pouvais pas encore voir l’équipe. Mais, voyons. Tout est un peu bizarre. Cela fait environ trois ou quatre jours que j’ai demandé l’accréditation pour avoir accès à la concentration et ils ne me l’ont toujours pas donnée, quand je vois que d’autres personnes descendent de l’avion et qu’on les leur donne tout de suite », a-t-il déclaré. a été cité comme disant sur la plateforme de streaming Twitch.

Aguero, qui est connu pour être proche du capitaine national Lionel Messi, avait l’habitude de partager une chambre avec La Pulga lors de leurs voyages pendant les jours de jeu de l’attaquant.

« Il est étrange qu’ils ne vous donnent pas une accréditation rapide. J’ai été dans l’équipe nationale et ils vous font rapidement une accréditation. Qu’est-ce que je sais… l’AFA. Cela me met en colère. Je n’ai jamais fait de mal à personne. Je me suis toujours bien comporté. Il y a peut-être des gens qui n’aiment pas que je leur dise du mal. Et s’ils ne veulent pas que j’y aille, il n’y a pas de problème, mais dites-le-moi en face ».

« Regarde si je vais en Espagne et que je ne suis toujours pas allé voir mes coéquipiers. Non, merci de m’avoir invité… Je voulais juste rendre visite aux garçons pour leur souhaiter bonne chance, mais voilà, je ne vais pas les déranger des heures après les débuts. Ce sera pour plus tard », a-t-il déclaré.

La campagne de coupe du monde de l’Argentine a connu un début désastreux après une défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Messi et compagnie. joueront leurs prochains matchs contre le Mexique et la Pologne dans les prochains jours pour terminer leurs matches de phase de groupes.

