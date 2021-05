Sergio Aguero dit qu’être à Man City est un «honneur» alors que Pep Guardiola rend un hommage émouvant à l’attaquant | Actualités du football

Sergio Aguero a préféré ne pas s’attarder sur le fait qu’il avait disputé son dernier match pour Manchester City au stade Etihad après avoir marqué deux fois contre Everton, tandis qu’un ému Pep Guardiola a rendu hommage à l’attaquant partant en disant: « Nous ne pouvons pas le remplacer. »

Le buteur record de City a fait ses adieux au terrain de conte de fées qu’il a honoré au cours de la dernière décennie en quittant le banc pour frapper un doublé rapide lors de la victoire emphatique 5-0 des champions de Premier League dimanche.

Le doublé a porté le total du club de 32 ans à 260 avant une dernière apparition potentielle en finale de la Ligue des champions contre Chelsea samedi prochain.

















Aguero signe avec style en marquant deux buts à l'Etihad lors de la victoire 5-0 de City sur Everton



Aguero, qui a remporté cinq titres de Premier League, a déclaré à Sky Sports: «Avant le match, je me sentais tellement étrange, la sensation n’est pas bonne. Je préfère penser aux bons moments.

«Je suis un attaquant, mon objectif est de marquer des buts, donc je suis tellement content parce que c’est mon dernier match et marquer deux buts est fantastique pour moi.

«Quand je suis arrivé ici, le premier titre pour moi était le plus important, pour le club et pour moi. Ensuite, Man City a commencé à remporter plus de titres alors je suis tellement content parce que ce n’est pas facile d’être 10 ans dans un club, pour moi, c’est un honneur.

Aguero signe avec le style de ville habituel Man City a complété une séquence de 42 passes menant au deuxième but de Sergio Aguero – le nombre le plus élevé menant à un but en Premier League cette saison.

Emotional Pep rend hommage à Aguero

















Un émouvant Pep Guardiola a rendu hommage au départ d'Aguero



Le manager Pep Guardiola a également rendu un hommage émouvant à l’Argentin, dont les buts ont mis fin à une déroute après les frappes précédentes de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus et Phil Foden.

Il a dit: «Nous l’aimons tellement – c’est une personne spéciale pour nous tous. On ne peut pas le remplacer. Il a montré sa qualité dans ces 30 minutes.

«C’était une fin parfaite, un moment de conte de fées. C’était trop bien.

«Il a marqué deux buts incroyables pour terminer le match de bonne humeur et maintenant nous avons cinq jours pour nous préparer pour la finale.

Un dernier chapitre à écrire …

Aguero célèbre son deuxième but



L’atmosphère à l’Etihad était festive, les fans revenant au sol pour la première fois cette saison et City s’est vu remettre le trophée après le match.

Les cérémonies d’après-match comprenaient également un hommage spécial à Aguero en reconnaissance de sa carrière mais, comme l’a souligné Guardiola, il est encore temps pour un dernier chapitre.

Lorsqu’on lui a demandé si Aguero pouvait jouer contre Chelsea à Porto, Guardiola a répondu: «Bien sûr. Nous avons cinq substitutions. Il a un sentiment spécial, il a quelque chose de spécial.

« Bien sûr, il sera prêt si nous avons besoin de lui pour nous aider à remporter la Ligue des champions. »

City va maintenant conclure les célébrations et se consacrer à l’achèvement de sa quête européenne.

Guardiola a déclaré: «Nous avons le temps. Nous rentrerons à la maison maintenant. Nous avons apprécié les deux dernières semaines, chaque instant, d’être champions. Aujourd’hui, nous célébrons mais demain nous nous entraînons.

«Ensuite, nous aurons un jour de congé, puis nous aurons deux ou trois jours pour préparer la finale.»

Richards sur la « légende » Aguero

















Les supporters de la ville ont exprimé leur gratitude à Aguero alors que l'attaquant faisait sa dernière apparition en Premier League pour le club



Micah Richards de Sky Sports:

« A l’entraînement, j’ai raconté l’histoire plusieurs fois auparavant, quand il est arrivé pour la première fois, je pensais juste qu’avons-nous signé? Il ne s’est pas bien entraîné du tout, il était très décontracté, puis dès qu’il a terrain, il a marqué deux buts contre Swansea.

«Son mouvement, son accélération, sa concentration devant le but, son sang-froid, pour un attaquant, à l’intérieur de la surface, il a tout. C’est une journée émouvante pour moi parce que je l’aime tellement.

«Vous parlez de personnages, c’est l’homme le plus gentil du vestiaire, il ne dérange personne, ne dérange personne, il vaque à ses affaires à sa manière.

















3:08



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City sur Everton en Premier League.



« Sergio est un diamant d’une personne. Ce n’est pas pour les jeux, c’est réel, cela signifie beaucoup pour ce club, et le voir partir aujourd’hui est déchirant. Vous pouvez voir l’effet que cela a sur son manager, quelqu’un qui a été accusé d’être impitoyable, qui n’a parfois aucun sentiment réel, mais c’est toute l’émotion qu’il faut voir.

« Un mot. Légende.

« Je le dis depuis quelques semaines maintenant, peut-être même des mois, je pense qu’il aurait pu faire un an de plus. Nous avons vu la qualité, c’est là, je sais que Pep veut pousser ses équipes à pousser un peu plus haut. , cela peut ne pas lui convenir, mais il a toujours la qualité. «

‘Quel moyen de sortir’

Image:

Aguero photographié tenant le trophée de la Premier League



Jamie Redknapp de Sky Sports:

« Il a été une légende absolue, Sergio Aguero, et je suis tellement heureux qu’il soit sorti comme il l’a fait. Les gens parlent de la Panenka, du fait qu’il ait marqué ces deux buts aujourd’hui juste pour se rappeler à quel point il est génial.

« Quelle façon de sortir. Quel sommet. C’est l’inquiétude, il a eu ses blessures. Vous pouvez voir l’admiration et le respect.

« Essayer de trouver ce joueur qui peut simplement changer la fortune d’un club de football. Quand il est arrivé de l’Atletico, nous ne savions pas vraiment ce qu’il allait devenir. Certains joueurs ne sont pas de bons entraîneurs, mais le font quand Ce moment de 2011/12 restera comme l’un de ces moments immortels de l’histoire de la Premier League.

« C’est pourquoi je pense que j’ai presque le sentiment qu’il est juste qu’il va maintenant, en haut, nous pouvons célébrer ce qu’il a accompli. Il ne veut pas être ici l’année prochaine s’il ne peut pas jouer au niveau que nous le voulons. Il l’a montré cette saison sous forme d’aperçu, mais pendant toute une saison, peut-il encore le faire?

« Mais, regardez l’amour qu’il y a ici. Je souhaite juste que le stade soit plein – il le mérite. »

Et après? Euros, mercato, dates clés 2021/22

L’Euro 2020 démarre Vendredi 11 juin – seulement 19 jours après la fin de la saison de Premier League 2020/21 – et se poursuit jusqu’à Dimanche 11 juillet.

La campagne de Premier League 2021/22 débutera le week-end de Samedi 14 août – 34 jours après cette finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Les clubs pourront commencer à planifier le nouveau mandat lorsque les matches de haut niveau seront publiés à 9h le Mercredi 16 juin mais les activités de transfert peuvent démarrer sérieusement avant cette date, avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été Mercredi 9 juin.

La saison de championnat 2021/22 commence une semaine avant celle de haut vol le week-end de Samedi 7 août. Tous les matches de Sky Bet EFL seront annoncés à 9h le Jeudi 24 juin.