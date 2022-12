Sergio Aguero dit aux Pays-Bas «d’aller jouer à la FIFA» alors que l’Argentine nargue les Néerlandais après un quart de finale houleux de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Sergio Aguero a dit aux Pays-Bas “d’aller jouer à la FIFA” après leur défaite aux tirs au but contre l’Argentine et a également été filmé en train de dire à Wout Weghorst de “se taire” lors d’une rencontre houleuse dans le tunnel après le quart de finale orageux de la Coupe du monde de vendredi.

Les tempéraments ont débordé à de nombreuses reprises pendant et après un match épique au stade Lusail, où l’équipe de Louis van Gaal s’est remarquablement remise de deux buts pour envoyer le match en prolongation, pour perdre 4-3 lors d’une séance de tirs au but amère.

L’arbitre Antonio Mateu Lahoz, qualifié plus tard d'”inutile” par le gardien argentin Emiliano Martinez, a délivré un total record de 18 cartons jaunes, dont un deuxième pour le défenseur néerlandais Denzel Dumfries, expulsé dans la foulée.

L’ancien attaquant de Manchester City et de l’Argentine Aguero, qui regardait au stade Lusail, a exprimé sa fureur pendant le match sur les réseaux sociaux – “comment cet arbitre aime attirer l’attention, mon Dieu”, a-t-il posté à propos de Lahoz – et a continué par la suite.

“Allez jouer à la FIFA”, a-t-il écrit à propos des joueurs néerlandais après la fusillade, citant sur Twitter une image montrant l’Argentine en train de célébrer devant ses adversaires battus après le penalty vainqueur du match.

Des images ont ensuite émergé d’Aguero au centre d’une mêlée de joueurs dans le tunnel, disant à plusieurs reprises à Weghorst de “se taire” alors que l’attaquant, prêté à Besiktas par Burnley, semblait essayer de serrer la main de certains joueurs argentins.

On peut finalement voir Aguero offrir sa main à Weghorst après que Lautaro Martinez et Lisandro Martinez aient aidé à désamorcer la situation, mais cette confrontation n’était qu’un des nombreux points d’éclair au cours d’une soirée extraordinaire.

La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre l’Argentine “en raison de violations potentielles des articles 12 (Faute des joueurs et des officiels) et 16 (Ordre et sécurité lors des matches) du Code disciplinaire de la FIFA”.

Il a également ouvert une procédure contre les Pays-Bas “en raison de violations potentielles de l’article 12 du Code disciplinaire de la FIFA concernant le même match”.

Otamendi frappe les Pays-Bas

La colère avait éclaté à plusieurs reprises pendant le match, notamment lorsque le remplaçant Leandro Paredes a martelé une balle lâche vers le banc des Pays-Bas après une faute sur Nathan Ake, provoquant une mêlée à grande échelle vers la fin du temps réglementaire.

Image:

Les joueurs argentins célèbrent leur victoire aux tirs au but devant les joueurs néerlandais





Mais le moment qui a le plus résonné sur les réseaux sociaux a été lorsque l’Argentin Nicolas Otamendi a célébré devant les joueurs néerlandais après que Lautaro Martinez eut converti le penalty gagnant.

On pouvait voir l’ancien défenseur central de Manchester City tendre les oreilles dans leur direction alors qu’ils s’effondraient au sol de déception et que les joueurs argentins s’enfuyaient pour célébrer.

Otamendi n’est pas non plus le seul joueur à diriger ses célébrations vers eux, avec Paredes, Angel Di Maria, Alexis Mac Allister et Gonzalo Montiel capturés à leur suite.

Les célébrations ont provoqué encore plus de scènes de colère, alors que certains joueurs néerlandais, furieux contre les actions d’Otamendi et de ses coéquipiers, les ont poursuivis sur le terrain pour les affronter, provoquant une autre vague de réservations de Lahoz.

Mais les actions de l’Argentine étaient-elles justifiées ?

Les images des célébrations de l’Argentine ont suscité de nombreuses critiques, mais les joueurs ont estimé qu’elles étaient justifiées compte tenu de la façon dont certains joueurs néerlandais avaient tenté de décourager leurs preneurs lors de la fusillade.

En effet, bien qu’elle n’ait pas été capturée lors de la diffusion en direct, une vue aérienne de la fusillade partagée sur les réseaux sociaux a montré des joueurs néerlandais s’approchant à plusieurs reprises des preneurs argentins alors qu’ils remontaient de la ligne médiane jusqu’à l’endroit.

“Les photos sont sorties de leur contexte”, a déclaré Otamendi après avoir été interrogé sur les images de ses célébrations.

“J’ai célébré sur leurs visages parce qu’il y avait un joueur néerlandais qui, à chaque penalty, venait et disait des choses à nos joueurs.

“Nous avons célébré en réponse à cela.”

Otamendi faisait référence à Dumfries, mais le défenseur néerlandais, expulsé alors que les tempéraments s’effilochaient à nouveau par la suite, n’était pas le seul à approcher les preneurs argentins.

Image:

Les joueurs argentins et néerlandais s’affrontent alors que les esprits s’emballent en quart de finale de la Coupe du monde





Messi perd son calme sur Van Gaal

C’est une mesure de la chaleur de la rencontre que même Lionel Messi, habituellement placide, est devenu furieux par la suite.

Le joueur de 35 ans, qui a marqué le deuxième but de l’Argentine sur penalty avant de se convertir également lors de la fusillade, a affronté avec colère Van Gaal et son assistant Edgar Davids après le match et a également interrompu une interview en demandant à un joueur néerlandais : tu regardes, imbécile ?

Il a ensuite critiqué la façon dont l’équipe de Van Gaal avait joué. “Van Gaal dit qu’ils jouent bien au football, mais ce qu’il a fait, c’est mettre des personnes de grande taille et frapper de longues balles”, a-t-il déclaré.

Il a également laissé entendre qu’il avait été agacé par les commentaires de Van Gaal sur la façon dont les Pays-Bas l’arrêteraient avant le match, tout en critiquant Weghorst pour ses actions lors de la fusillade.

“Je n’aime pas que les gens parlent avant les matchs”, a-t-il déclaré.

“Le numéro 19 (Weghorst) est venu et a commencé à nous provoquer, à nous heurter, à nous dire des choses. Leur entraîneur ne nous a pas non plus été respectueux.

L’Argentin Lionel Messi critique l’arbitre Antonio Mateu Lahoz après que l’Espagnol ait distribué 18 cartons jaunes en quart de finale contre les Pays-Bas



“Cela m’a semblé irrespectueux, qu’un entraîneur de son calibre déclare comme ça. Van Gaal ne respecte pas l’équipe nationale argentine.”

L’arbitre n’a pas non plus échappé à la colère de Messi.

“Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que vous ne pouvez pas être honnête”, a-t-il déclaré. “Si vous parlez, ils vous sanctionnent.

“La FIFA doit y réfléchir, ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ces cas-là, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n’est pas à la hauteur.”

Furious Martinez claque également l’arbitre, Van Gaal

Le gardien d’Aston Villa, Emiliano Martinez, a été le héros de l’Argentine après avoir sauvé deux tirs au but des Pays-Bas et il a également été une figure centrale dans les scènes d’animosité entre les deux équipes.

Après la fusillade, lorsque les deux groupes de joueurs et d’entraîneurs se sont à nouveau affrontés, il a été filmé en train de crier : “Tais-toi la bouche !” en plus de nombreux jurons, vers la pirogue hollandaise.

Il était également le joueur argentin le plus franc en termes de critique de Lahoz.

“Je pense que nous avons très bien contrôlé le match, nous avons mené 2-0 et l’arbitre a tout donné pour eux”, a-t-il déclaré. “Ils obtiennent une bonne tête, puis ça s’est retourné, l’arbitre a donné 10 minutes sans raison.

“Il voulait juste qu’ils marquent, c’était essentiellement ça, alors j’espère que nous n’avons plus cet arbitre, il est inutile.

“J’ai entendu Van Gaal dire que nous avons un avantage aux tirs au but, et s’ils vont aux tirs au but, ils gagnent, je pense qu’il doit se taire.”