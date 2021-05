Sergio Aguero de Barcelone s’attend à ce que Lionel Messi reste: « Je pense qu’il le fera »

Sergio Aguero a laissé entendre qu’il s’attend à ce que Lionel Messi reste à Barcelone après avoir signé pour le club catalan lors d’un transfert gratuit lundi.

Aguero, 32 ans, a conclu un accord de deux ans avec le Barça après avoir annoncé plus tôt cette saison qu’il quitterait Manchester City à l’expiration de son contrat en juin après une décennie en Angleterre.

– Messi à Barcelone : L’histoire ultime

– Barcelone signe Aguero depuis Man City pour un transfert gratuit

Le contrat de Messi devrait également expirer le mois prochain et son avenir est entouré de spéculations depuis qu’il a déclaré pour la première fois qu’il voulait quitter le Barça en août dernier.

Cependant, Aguero, le coéquipier de Messi pour l’Argentine, a déclaré lors de sa présentation qu’il pensait que les deux amis joueraient côte à côte au Camp Nou la saison prochaine.

« Nous espérons jouer ensemble, bien sûr », a déclaré Aguero aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si son arrivée était un indicateur que Messi avait décidé de rester au club.

« Mais ce qui se passe avec Leo est une décision qu’il prendra avec le club. C’est un plaisir de jouer avec lui. S’il reste ici, ce que je pense qu’il le fera, nous ferons de notre mieux pour que le club réalise de grandes choses. »

Aguero et Messi ont gravi les échelons avec l’Argentine, remportant la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005 et les Jeux olympiques en 2008, et sont restés proches depuis.

« Je parle avec [Messi] tous les jours, mais je ne peux pas vous dire pourquoi », a ajouté Aguero en riant. « Le dernier message était qu’il me félicitait pour ma signature.

jouer 0:38 Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que Lionel Messi était « très motivé » par le projet à venir au club.

« Je le connais depuis que je suis enfant, mais s’entraîner avec lui tous les jours, parce que l’équipe nationale n’est pas si souvent, va être beaucoup plus facile. »

ESPN a rapporté que le président du Barça, Joan Laporta, travaillait sur un contrat de deux ans pour Messi, qui aura 34 ans en juin, avec la possibilité d’une saison supplémentaire.

Laporta a cependant nié que la signature d’Aguero était un édulcorant pour aider à convaincre Messi de rester.

« Nous avons signé [Aguero] car c’est un joueur exceptionnel », a déclaré Laporta lors de la présentation. « Il joue dans une position qui est très importante pour tout système et surtout dans le nôtre.

« Il est clinique et c’est important. Nous l’avons signé parce que nous voulons une équipe compétitive. Nous voulons aussi que Leo reste et il le sait. [Aguero] est la première d’une série de signatures qui seront annoncées tout au long du mois. »

Des sources ont confirmé à ESPN que le défenseur de Man City Eric Garcia signera mardi, avec des pourparlers également en cours pour faire venir Georginio Wijnaldum, Memphis Depay et Emerson Royal.

Cependant, on ne sait pas encore si Ronald Koeman sera l’entraîneur en charge des nouvelles recrues. Aguero a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé avec le Néerlandais et Laporta a ajouté qu’ils « réfléchissent » actuellement à ce qu’il faut faire.

« Nous avons ouvert une période de réflexion avec Koeman », a expliqué le président. « Nous devons évaluer ce qui s’est bien passé et ce qui ne s’est pas bien passé cette saison.

« On a besoin de cette période de calme et dans une semaine ou 10 jours on se retrouvera, mais il y a du contact. On veut respecter le contrat qu’il a et les pourparlers vont bon train. Cette réflexion est nécessaire. »

L’accord de Koeman court jusqu’en 2022 et des rapports suggèrent que le Barça devrait payer 8 à 12 millions d’euros pour racheter le reste de son contrat.

Plusieurs sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que le Barça explorait des remplaçants pour Koeman, mais Laporta ne veut pas le licencier sans avoir un successeur en place.