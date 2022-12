Sergio Aguero claque l’arbitre Argentine contre Pays-Bas – et Twitter est d’accord

L’ancien attaquant argentin Sergio Aguero n’est pas un lapin heureux avec l’arbitre Antonio Mateu Lahoz.

L’officiel espagnol du quart de finale de l’Albaceleste contre les Pays-Bas a la réputation d’être sous les projecteurs. Il semble que King Kun soit d’accord, l’arbitre distribuant des cartes non seulement à ceux qui sont sur le terrain… mais aussi sur le terrain.

“Comme cet arbitre aime attirer l’attention, mon Dieu”, a posté Aguero sur Twitter.

Este arbitro como le gusta llamar la atención Dios mío . 🤦🏽‍♂️9 décembre 2022 Voir plus

Et il semble que l’ensemble des médias sociaux soit d’accord avec l’ancien attaquant de Manchester City.

Le match devient agité. Lahoz carde déjà les gens sur le banc. Le décor est en train d’être préparé pour qu’il fasse quelque chose d’aussi ridicule et hilarant.9 décembre 2022 Voir plus

Quoi de plus inévitable que la magie de Messi, demandez-vous ? Mateu Lahoz distribue des cartons jaunes à des personnes qui ne jouent même pas…9 décembre 2022 Voir plus

Excité d’arriver à 80 minutes à 1-0 et que Lahoz doive gérer le pur logement de merde en Argentine pic.twitter.com/Q19v8NbR1Z9 décembre 2022 Voir plus

on dirait qu’il reste encore beaucoup de lahoz dans ce quart de finale9 décembre 2022 Voir plus

Lahoz sous tous les projecteurs, j’ai l’impression d’avoir déjà vu ce film une ou deux fois9 décembre 2022 Voir plus

Plutôt que le jeu explose dans la vie, les Pays-Bas et l’Argentine ont joué prudemment dans les premières étapes du match pour se sentir mutuellement. Nous avions le sentiment que ce serait aussi le cas – Expert de la BBC Pablo Zabaleta a déclaré que la demi-finale de 2014 entre cette paire était “ennuyeuse” et un match dont il se souvenait à peine, il semblait que l’histoire pouvait bien se répéter sans un seul tir cadré dans les 20 premières minutes.

Le premier effort de chaque côté était un tir sauvage de loin de Lionel Messi frappé sauvagement haut et large, avec Steven Bergwijn en frappant un large quelques minutes plus tard. La qualité s’est bien améliorée, cependant – et naturellement, c’est le capitaine argentin qui a fourni la magie.

Messi a réussi à s’éloigner des défenseurs néerlandais venant en sens inverse avec une facilité sans effort avant de glisser une magnifique passe à travers les lignes et sur l’ailier arrière Nahuel Molina de l’Atletico Madrid pour l’une des passes décisives les plus mémorables de la Coupe du monde jusqu’à présent .