Sergio Aguero bat Wayne Rooney pour marquer le plus de buts pour un club dans l’histoire de la Premier League

Sergio Aguero s’est donné un parfait première ligue adieu alors qu’il marquait un doublé lors de la déroute 5-0 de Manchester City contre Everton lors de la dernière journée de la saison 2020-21 dimanche. Avant le match, Aguero avait un but de moins pour égaler le record de Wayne Rooney du plus grand nombre de buts marqués pour un seul club de l’histoire de la Premier League et il en a marqué deux dimanche pour se hisser en tête de liste. Aguero a maintenant marqué 184 buts pour Manchester City en 275 apparitions et est le meilleur buteur de tous les temps pour un seul club de l’histoire de la Premier League.

Aguero était déjà le meilleur buteur de l’histoire de City et il n’a ajouté à ce décompte que dimanche. City a battu Everton 5-0 avec Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden et Aguero sur la feuille de match. City a absolument dominé Everton, prenant 11 tirs contre seulement trois des Toffees.

Aguero est désormais en tête de liste après avoir dépassé le total de 183 buts de Rooney pour Manchester United en 393 matchs. Thierry Henry (Arsenal) avec 175 buts en 258 matchs, les 166 buts de Harry Kane en 242 matchs pour Tottenham Hotspur et Alan Shearer avec 148 buts en 303 matchs pour Newcastle United font partie du top 5.

Voici les autres qui ont marqué plus de 100 buts pour un seul club:

Frank Lampard (Chelsea) – 147 en 429 matchs

Robbie Fowler (Liverpool) – 128 en 266 matchs

Steven Gerard (Liverpool) – 120 en 504 matchs

Michael Owen (Liverpool) – 118 en 216 matchs

Jamie Vardy (Leicester City) – 118 en 245 matchs

Paul Scholes (Manchester United) – 107 en 499 matchs

Ian Wright (Arsenal) – 104 en 191 matchs

Didier Drogba (Chelsea) – 104 en 254 matchs

Matt Le Tissier (Southampton) – 100 en 270 matchs

