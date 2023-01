Sergio Aguero appelle Zlatan Ibrahimovic pour ses commentaires sur les célébrations de la Coupe du monde en Argentine

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a déclenché un grand débat après avoir critiqué les footballeurs argentins pour leur “mauvais comportement” lors de la célébration de la Coupe du monde au Qatar le mois dernier. Les commentaires d’Ibrahimovic n’ont certainement pas été bien accueillis par l’ancien footballeur argentin Sergio Aguero. L’ancien attaquant de Manchester City a maintenant souligné que les actions d’Ibrahimovic sur le terrain n’étaient pas parfaites non plus. « Rappelons-nous que tu t’es aussi mal comporté, n’est-ce pas ? Je me souviens que nous avons joué contre United. J’étais sur le banc. Tu provoquais, tu répondais. Je pense qu’avant de vous inquiéter pour l’Argentine, vous devriez vous inquiéter pour votre pays, pour vos joueurs, qui n’ont même pas participé aux dernières Coupes du monde », a déclaré Aguero lors d’une session de diffusion en direct sur Twitch.

Sergio Aguero a également déclaré comment Zlatan Ibrahimovic s’était violemment battu avec le défenseur argentin Nicolas Otamendi lors d’un derby de Manchester.

Zlatan Ibrahimovic a peut-être suscité un grand débat, mais ses affirmations n’étaient pas totalement infondées. La FIFA avait confirmé plus tôt ce mois-ci qu’elle ouvrirait une enquête contre une association argentine de football après que le gardien Emiliano Martinez ait été aperçu en train de faire un geste offensant. Martinez avait fait un geste obscène avec le trophée Golden Glove après avoir battu la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en décembre.

Zlatan Ibrahimovic a également fait l’éloge de l’attaquant français Kylian Mbappe. Ibrahimovic, qui était présent au stade Lusail au Qatar pour assister à l’affrontement au sommet entre l’Argentine et la France, a estimé que Mbappe parviendrait à soulever une fois de plus le prestigieux trophée. L’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a remporté son premier titre en Coupe du Monde de la FIFA en 2018. Mbappe avait réussi un triplé sensationnel contre l’Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Cependant, son brio est resté vain puisque les Bleus ont dû concéder une défaite aux tirs au but.

Pendant ce temps, Zlatan Ibrahimovic n’a rien pu faire de remarquable sur le terrain ces derniers temps. Le Suédois se concentre actuellement sur sa récupération. Ibrahimovic a été vu pour la dernière fois en action en mai 2022 lors d’un match de Serie A contre Sassuolo. Il s’est fait opérer du genou l’année dernière. Ibrahimovic a rejoint le club italien de l’AC Milan en janvier 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici