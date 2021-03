Sergio Aguero a lancé un avertissement accablant sur l’avenir de Man City

Sergio Aguero a été averti que son statut légendaire ne comptera pour rien lorsqu’il s’agira de décider de son avenir à Manchester City.

Aguero, le meilleur buteur de tous les temps de City avec 256 buts, est en rupture de contrat cet été et n’a pas encore reçu de nouvel accord, après 10 saisons scintillantes avec les Bleus.

L’attaquant de 32 ans a subi une saison entachée de blessures et de maladies, bien que le patron de la ville, Pep Guardiola, pense qu’il peut encore jouer un rôle dans la course.

Malgré cela, Guardiola a déclaré que le sentiment ne sera pas un facteur lorsqu’il s’agira de décider d’offrir à Aguero – qui paie 275000 £ par semaine – une nouvelle offre.

«Il le sait», a déclaré Guardiola. «Il le sait depuis le premier jour. Sergio est blessé depuis un an. C’est beaucoup de temps.

«Il a joué deux ou trois matchs, puis s’est de nouveau blessé et a été éliminé.

«Mais je pense toujours que nous avons besoin de lui dans cette partie de la saison dans les bons moments, car il a un talent et une qualité particuliers. Il va aider.

«À la fin de la saison, il y aura des matchs qui seront serrés et difficiles et nous aurons besoin de lui. Nous avons besoin de gars qui peuvent marquer un but et le meilleur dans ces termes est lui.