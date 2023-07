Sergiño Dest révèle sa décision finale sur son avenir à Barcelone

Sergiño Dest, l’arrière droit de Barcelone, a exprimé son intention de rester au Camp Nou cet été, rejetant les spéculations en cours sur son avenir.

Le joueur de 22 ans a fait face à des défis impressionnants Xavi Hernandez, menant à son prêt à l’AC Milan pour la campagne 2022-23.

Malheureusement, le passage de Dest à San Siro n’a pas réussi à relancer sa carrière, car il n’a fait que 14 apparitions pour l’équipe de Stefano Pioli sans inscrire de but ni de passe décisive. Au cours de la saison précédente, l’international de l’USMNT n’a commencé dans l’alignement que deux fois, tandis que des blessures ont également entravé sa progression.

Cela a entraîné son exclusion de l’équipe des Rossoneri pour les 11 derniers matches de championnat.

Le défenseur est toujours obligé de jouer avec les géants espagnols pendant encore deux ans. Pourtant, les Blaugrana sont sur le point de rompre les liens avec lui dans les semaines à venir car ils veulent réapprovisionner leur poste d’arrière droit.

Où jouera Dest la saison prochaine ?

Les équipes de Premier League Manchester United, Crystal Palace, Fulham, ainsi que l’Union allemande de Berlin, surveilleraient de près la situation de Dest alors que des rumeurs circulent sur un éventuel transfert de la Liga.

Le joueur affirme qu’il a été assuré d’avoir l’opportunité de prouver qu’il est digne d’une place sur la liste l’année prochaine.

« Oui, je me vois rester. Evidemment, je dois faire mes preuves lors de la pré-saison. Je suis entièrement concentré sur moi-même en ce moment. C’est à moi de décider et je sens que je peux et je vais le prouver. Mon état d’esprit est de rester ici et de passer une très belle saison et de poursuivre avec le Barça », a-t-il déclaré via le journal espagnol Marca.

« Je ne veux pas donner trop d’informations sur ce dont nous avons discuté. À la fin de la journée, il m’a juste dit : « D’accord, je vais te donner une chance de faire tes preuves », donc c’est ce qu’il en est pour le moment. Il m’a aussi dit : ‘Je pense que tu as des qualités mais c’est à toi de voir, tu dois me le montrer’, et je suis tout à fait d’accord. Je pense que c’est à moi. Je pense que j’ai des qualités qui peuvent être bonnes pour l’équipe, mais je dois les montrer et être constant.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto