BARCELONE, Espagne: Au milieu des troubles à Barcelone, le défenseur américain Sergio Dest a découvert son patch.

L’ancien joueur de l’Ajax est arrivé au lendemain de Barcelone avec une défaite dévastatrice 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions en août. Après que le club ait pratiquement donné plusieurs joueurs plus âgés pour se débarrasser de leurs salaires élevés, Dest a atterri au Camp Nou pendant la saison.

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, l’a immédiatement mis au travail pour remplacer les arrières latéraux blessés des deux côtés de la défense de l’équipe.

Dest, 20 ans, a conservé la courbe d’apprentissage abrupte, gagnant sa place dans la formation de départ et marquant son premier but pour Barcelone la semaine dernière pour ouvrir une victoire 4-0 au Dynamo Kyiv en Ligue des champions.

Je n’étais pas du tout nerveux, je suis juste prêt et heureux de jouer, a déclaré Dest à l’Associated Press dans une interview cette semaine. Si j’étais nerveux, je ne devrais pas venir à Bara. Pour moi, c’est mon temps de montrer ce que j’ai, de faire de mon mieux et d’aider l’équipe.

L’année dernière, Dest a eu l’opportunité de rejoindre le Bayern. Au lieu de cela, il a signé pour l’équipe que le Bayern considérait comme vieille et fragile lors d’une défaite historique sur le point de remporter le titre de Ligue des champions.

Ce n’était pas facile, facile, mais c’est mon club de rêve. C’est pourquoi j’ai choisi Bara, a déclaré Dest du premier joueur américain à signer avec le club senior de Barcelone début octobre.

J’ai vu des opportunités. Ils avaient un certain nombre de nouveaux joueurs pour l’équipe. Koeman… me voulait sur Bara, alors j’ai pensé qu’ils avaient un bon plan pour moi. Et maintenant je joue, donc je suis content. J’ai dû le saisir car on ne sait jamais quand l’occasion (comme celle-ci) se reproduira.

Dest est devenu un élément important du projet de reconstruction entrepris par Koeman, avec Ansu Fati et Pedro Pedri Gonzlez, 18 ans, et Frenkie de Jong, 24 ans.

Malgré une campagne irrégulière de la ligue espagnole, Barcelone a remporté les cinq matches de la Ligue des champions et remporté les trois derniers matches des deux compétitions avec un score combiné de 11-0.

Dest est maintenant de retour à temps plein après que le vétéran Sergi Roberto ait été exclu pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure musculaire. Avec sa vitesse et son jeu de jambes, Dest Barcelona met plus d’un coup de poing sur le flanc pour compenser les courses profondes de Jordi Alba sur la gauche. Dest et Alba doivent étirer les défenses, qui emballent le centre du terrain pour contrecarrer Lionel Messi et l’autre attaquant.

Tous les jeunes joueurs s’intègrent assez bien. Nous avons récupéré le fantôme pour les derniers matchs, a déclaré Dest. Nous avons bien joué, nous avons eu une bonne possession de balle. Nous jouons en équipe, tout le monde défend, tout le monde attaque. Je pense que nous sommes sur la bonne voie maintenant.

Cependant, Dest a déclaré que, bien qu’il partage un vestiaire avec Messi, lui, avec des millions d’autres, tâtonne dans l’obscurité sur l’avenir du plus grand joueur du club. Messi n’a pas encore rétracté sa déclaration selon laquelle il voulait quitter l’équipe. Messi, dont le contrat expire en juin, sera libre de négocier avec d’autres clubs le mois prochain.

J’entends ces choses aussi, mais je ne sais pas ce qui est vrai ou non, dit Dest. J’espère pouvoir jouer avec lui pendant une autre année. Mais on verra. Tout le monde le veut dans ce club, mais c’est son choix.

Né à Almere, aux Pays-Bas, d’un père surinaméricain et d’une mère néerlandaise, la transition vers Dests a été facilitée par les liens étroits que l’Ajax entretient avec Barcelone, y compris le grand néerlandais Johan Cruijff qui a joué et entraîné pour l’équipe catalane.

Tout en apprenant l’espagnol, Dest reçoit les conseils des néerlandophones Koeman et De Jong, ainsi que de son coéquipier danois Martin Braithwaite, qui parle couramment l’anglais. Il vit seul, mais est souvent visité par sa famille. Il a déclaré que le seul joueur avec lequel il interagissait était loin du club dans la zone socialement restreinte COVID-19[feminine l’époque est Konrad de la Fuente, un attaquant de l’équipe de réserve américaine avec qui Dest a joué lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2019.

Dest a déclaré qu’il avait profité de l’entraînement supplémentaire en jeu que Koeman fournit avec des stades en Espagne qui sont à court de fans en raison de restrictions sanitaires pandémiques.

(Vous obtenez) plus de détails. C’est la seule partie positive de cela, a déclaré Dest. Je n’ai jamais joué avec des fans dans un stade plein à Bara. J’aimerais voir ça.

En ce qui concerne les autres problèmes financiers et de leadership qui assiègent Barcelone, le club endetté organise des élections rapides pour un nouveau président le mois prochain. Dest est concentré sur son travail.

Je suis juste préoccupé par l’équipe et je m’assure que nous gagnons la ligue et la Ligue des champions, a déclaré Dest. Tout le reste dans le club n’est pas vraiment mon affaire pour moi. Je dois juste m’assurer que je joue sur le terrain.

