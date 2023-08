Sergiño Dest de retour aux Pays-Bas en prêt du Barça

Le PSV Eindhoven signe Sergiño Dest pour un prêt d’un an avec Barcelone. Dest, qui a représenté l’Ajax avant de rejoindre Barcelone en 2020, est de retour en Eredivisie. Dest n’a pas prospéré ni répondu aux attentes pendant son séjour en Espagne.

Il y a eu des hauts, y compris une performance décente contre le Real Madrid. L’Américain a également établi plusieurs premières lors de son passage à Barcelone. Il est le premier Américain à figurer et à marquer pour Barcelone. De plus, Dest a marqué en UEFA Champions League, qui a marqué son premier but pour le club.

Dans l’ensemble, cependant, Dest n’a pas eu suffisamment d’impact sur le club. Barcelone a signé Jules Kounde, Hector Bellerin et Marcos Alonso, qui peuvent chacun jouer à l’arrière droit préféré de Dest. De plus, la montée en puissance d’Alejandro Balde a fourni plus de concurrence aux ailiers. La saison dernière, Dest a été prêté à l’AC Milan. Il n’a disputé que huit matches de championnat pour Milan et n’a notoirement pas fait partie de l’équipe de l’UEFA Champions League.

Maintenant, Dest a la chance de revitaliser sa jeune carrière. À 22 ans, Dest est encore jeune, malgré son expérience en Coupe du monde, en UEFA Champions League, en Liga, en Serie A et en Eredivisie. L’élite néerlandaise est un endroit familier pour Dest. Après tout, il est né aux Pays-Bas. Le PSV lui offre également la chance de faire une bonne saison et peut-être de revenir à Barcelone en meilleure forme.

Sergiño Dest rejoint son compatriote au PSV

Même si le PSV est toujours un concurrent en Eredivisie, les projecteurs ne sont pas aussi brillants qu’à Barcelone. Dest a une chance de remplacer à l’arrière droit, ce qui est essentiel pour son statut avec l’USMNT. L’arrière droit est le partant présumé pour cette place dans l’équipe de Gregg Berhalter. Lors de la Coupe du monde 2022, il a commencé chacun des quatre matchs avec un mélange de performances. Une augmentation des minutes et de meilleures performances peuvent rapporter des dividendes pour sa carrière et l’USMNT.

En outre, cela devrait offrir plus d’opportunités à Dest de développer la camaraderie avec Ricardo Pepi. Pepi a rejoint l’équipe néerlandaise cet été lors d’un transfert permanent d’Augsbourg en Bundesliga. Cependant, la saison dernière, Pepi était en Eredivisie en prêt avec Groningen. Dest et Pepi peuvent former un contingent américain en Eredivisie alors que les deux joueurs recherchent la forme.

Barcelone paie la moitié du salaire de Dest. Cependant, le PSV n’est pas obligé d’acheter l’Américain si les choses ne se passent pas bien. Une option d’achat de 13 millions de dollars est incluse dans l’accord.

