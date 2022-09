Sergino Dest de l’USMNT quitte Barcelone

Les jours de Sergino Dest à Barcelone étaient comptés depuis que le manager Xavi Hernandez a déclaré publiquement que le défenseur de l’équipe nationale masculine américaine n’avait plus sa place dans l’équipe, faisant un geste avant la fermeture du mercato estival d’autant plus urgent pour Dest.

Après avoir été lié à Manchester United et Villarreal, l’arrière droit de 21 ans a trouvé sa place d’atterrissage : il est parti en Italie pour jouer pour l’AC Milan en prêt, dans le cadre d’un accord qui comprend une option de 20 millions d’euros pour un transfert permanent. .

Avec la Coupe du monde à seulement trois mois et Dest ayant été une figure clé de l’équipe américaine dans la perspective du tournoi, le moment de cette décision pourrait avoir de grandes implications non seulement pour Barcelone et l’AC Milan, mais aussi pour l’équipe nationale américaine. et pour le futur de Dest.

Jeff Carlisle, journaliste de l’équipe nationale américaine d’ESPN, et Sam Marsden, journaliste d’ESPN Barcelone, regardent de plus près.

Pourquoi Dest a-t-il dû quitter Barcelone ?

Une combinaison de facteurs a conduit à sa sortie, et en partie, il est victime des circonstances. Mais alors que la situation financière du club a prouvé le dernier clou dans son cercueil, il est également vrai que Xavi a cité des raisons tactiques lorsque les deux se sont parlé plus tôt ce mois-ci.

Après presque un an aux commandes, Xavi n’était toujours pas convaincu que Dest convenait à son style de jeu. Il l’a clairement indiqué en le laissant hors de l’équipe pour les trois matches de championnat du Barca jusqu’à présent cette saison. Pourtant, Dest a insisté sur son désir de rester au Camp Nou; pas plus tard que la semaine dernière, des sources proches du joueur ont déclaré à ESPN qu’il avait l’intention de rester même en tant qu’intermédiaires et le club a travaillé pour lui trouver un déménagement.

Cependant, à l’approche de la date limite, Dest a décidé de réévaluer ses options en partie parce que même s’il ne craint pas d’être exclu de l’équipe de Coupe du monde de l’équipe américaine, il a réfléchi à ce que cela signifierait de participer au tournoi de cet hiver au Qatar avec un manque de football régulier.

Manchester United aurait été sa première option. Erik ten Hag, son entraîneur à l’Ajax, tenait à le signer, mais United a déjà deux arrières droits à Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka. Si quelqu’un était parti, il aurait déménagé pour Dest. Les deux sont restés. Par conséquent, Dest a dû peser une offre de Villarreal mardi après que l’entraîneur Unai Emery lui ait téléphoné pour essayer de le convaincre des avantages d’un déménagement.

Puis, tard mercredi, l’intérêt de Milan s’est manifesté après la blessure d’Alessandro Florenzi ce week-end. Avec le football de la Ligue des champions proposé aux champions de Serie A, un accord s’est rapidement mis en place.

Dest, qui a fait 71 apparitions en deux saisons avec Barcelone, espère retrouver sa première forme au club sous Ronald Koeman. Une performance du Clasico contre le Real Madrid s’est démarquée lors d’une première saison décente, mais les blessures et le départ de Koeman ont stoppé sa progression lors de sa deuxième campagne en Espagne. –Marsden

Que gagne l’AC Milan à Dest ?

Dest est capable de jouer en tant qu’arrière gauche ou droit dans une défense à quatre. Il y a eu des moments où il a été utilisé comme ailier arrière dans un alignement à trois arrières, mais l’arrière droit est l’endroit où il a semblé le plus à l’aise, et cela semble être le chemin le plus clair vers la formation de Milan – bien que Davide Calabria sera avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Quelle que soit la façon dont il est déployé, il est à son meilleur pour voler vers l’avant et entrer dans l’attaque, où il peut se combiner avec ses coéquipiers, faire des centres ou couper à l’intérieur et frapper au but. Dest a montré, surtout au tir, qu’il est dangereux des deux pieds. Son premier but pour les États-Unis lors d’une victoire 4-1 contre la Jamaïque l’a vu marquer du pied droit. Plus tard, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Costa Rica, il a décoché un tir dans le coin supérieur avec une fusée du pied gauche dans ce qui allait finalement être une victoire 2-1. Il est également bien rangé sur le ballon, complétant plus de 90% de ses passes dans le tiers offensif lors de la dernière campagne de LaLiga.

Sergino Dest est parti pour l’AC Milan après avoir appris qu’il n’avait plus d’avenir à Barcelone. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Là où Dest a parfois du mal, c’est du côté défensif du ballon, en particulier avec son positionnement. C’est une faiblesse qui pourrait être camouflée lorsqu’il a joué dans des équipes comme Barcelone ou l’Ajax, qui ont tendance à dominer la possession. Lorsque la bataille de possession est plus égale, il peut être exposé, bien que Milan soit une autre équipe qui a tendance à avoir plus de ballon, ayant eu 57% du ballon dans les matchs jusqu’à présent cette saison.

Il a également eu du mal avec la cohérence, ce qui explique à certains égards pourquoi le manager de Barcelone Xavi semblait déterminé à le remplacer, que ce soit avec Dani Alves la saison dernière ou Ronald Araujo/Sergi Roberto jusqu’à présent dans la campagne en cours. Mais il y a aussi eu des messages mitigés de la part de la direction, Dest ayant été félicité plus tôt cet été pour sa polyvalence mais maintenant considéré comme consommable, en partie à cause des défis financiers auxquels le club est confronté.

Additionnez-le, et il est difficile d’évaluer la forme actuelle de Dest. Il n’a même pas fait le banc lors des trois premières rencontres de championnat de Barcelone. –Carlisle

Que signifie la sortie de Dest pour Barcelone ?

Barcelone pressait Dest de partir depuis des semaines. Bien qu’il l’ait informé au début de l’été qu’il faisait partie de leurs projets, la situation financière du club les a contraints à changer de position en juillet.

La nécessité de réduire la masse salariale et de lever des fonds pour compenser leurs dépenses, tout en respectant la réglementation financière de LaLiga, l’a emporté sur le désir de donner à Dest une chance de s’améliorer. Cependant, laisser partir Dest n’est pas sans risque, car il était le seul arrière droit naturel de l’équipe. Sergi Roberto a joué régulièrement à ce poste ces dernières années, mais est traditionnellement un milieu de terrain. Les défenseurs centraux Ronald Araujo et Jules Kounde y ont également joué cette saison.

Par conséquent, le déménagement de Dest à Milan a activé un déménagement pour Hector Bellerin, qui était à l’académie du club avant de rejoindre Arsenal à l’âge de 16 ans. Il revient à Barcelone 11 ans plus tard après qu’Arsenal ait accepté de résilier son contrat jeudi.

Malgré cela, il subsiste un doute sur le fait que les postes d’arrière latéral soient le point faible du Barça. Alors qu’ils ont besoin de Bellerin pour frapper le sol en courant à droite, à gauche, ils ont le vieillissant Jordi Alba, qui a été mis au banc pour Alejandro Balde, 18 ans, jusqu’à présent cette saison. Ils ont également ajouté Marcos Alonso, acquis dans le cadre de l’envoi de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, pour fournir une concurrence supplémentaire. –Marsden

Qu’est-ce que cela signifie pour les espoirs de Coupe du monde de Dest – et de l’USMNT ?

Le niveau de talent de Dest est tel qu’en supposant qu’il soit en bonne santé, il sera sur la liste finale des États-Unis, quelle que soit sa situation de jeu. Mais sa place dans le onze de départ pourrait être menacée si les minutes continuent d’être difficiles à trouver en Italie. Cela ne veut pas dire que les autres options d’arrière droit de DeAndre Yedlin, Reggie Cannon, Shaq Moore ou Bryan Reynolds offrent autant que Dest, en particulier en attaque, mais cela le rendrait plus vulnérable au banc.

Certes, le besoin d’avoir Dest sur le terrain n’est plus aussi important qu’avant. L’émergence d’Antonee Robinson de Fulham en tant qu’arrière gauche partant donne au manager Gregg Berhalter une ligne de fond plus stable en termes d’options, lui permettant de se concentrer sur ce que Dest lui donne de la position d’arrière droit.

L’espoir est que le déménagement à Milan dissipera toute inquiétude et que Dest se dirigera vers la Coupe du monde avec le niveau de précision requis. –Carlisle