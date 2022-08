Sergino Dest de l’USMNT pourrait quitter Barcelone pour Dortmund lors d’un échange avec Thomas Meunier

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone et Dortmund envisagent un échange de défenseur Dest-Meunier

Défenseur de Barcelone et titulaire de l’équipe nationale masculine des États-Unis Sergino Dest pourrait être prêt à rejoindre le Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord d’échange pour le défenseur Thomas Meunier, reportages sportifs.

L’équipe catalane aurait l’intention d’utiliser Dest, l’arrière droit de 21 ans en disgrâce, pour acquérir les services de l’international belge de 30 ans, sans payer le prix demandé de 15 millions d’euros à Dortmund. L’échange à l’identique signifierait également que l’équipe allemande n’aurait pas à chercher un remplaçant aussi tard dans la fenêtre de transfert.

2 Connexe

Après avoir échoué à conclure un accord avec Chelsea pour César Azpilicuetale manager de Barcelone Xavi est toujours à la recherche d’un arrière droit pour défier Serge Robertoavec Héctor Bellerin d’Arsenal et Juan Foyth de Villarreal auraient été alignés comme options potentielles de dernière minute si le club de Bundesliga rejette sa proposition d’échanger des arrières latéraux.

Des sources ont révélé à ESPN la semaine dernière que Xavi avait rencontré Dest et lui avait dit qu’il devrait chercher du temps de jeu ailleurs. Quelques jours plus tard, interrogé sur Dest, Xavi a été franc sur son intention de déplacer l’arrière latéral de l’USMNT, disant aux journalistes que Dest “sait quelle est la situation”.

“Pour être honnête, nous voulions signer Cesar Azpilicueta et nous ne pouvions pas, alors c’est la situation”, a déclaré Xavi lors d’une récente conférence de presse.

Meunier est à Dortmund depuis 2020 mais il aurait est intéressé à partir. Avant cela, il a joué au Paris Saint-Germain pendant quatre saisons où il était un partant régulier.

On s’attend à ce que Sergino Dest quitte Barcelone le plus tôt possible, et un déménagement à Dortmund dans le cadre d’un échange avec Thomas Meunier pourrait être la façon dont cela se fait. Éric Alonso/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Chelsea a abandonné sa quête de Wesley Fofana après que Leicester City a rejeté une troisième offre de 70 millions de livres sterling, écrit le soleil. Les Foxes ont refusé des frais de 60 millions de livres sterling avec une possibilité de 10 millions de livres sterling de clauses supplémentaires qui ont été perçues par l’équipe de Brendan Rogers comme irréalisables – Leicester exigeait 85 millions de livres sterling pour le défenseur de 21 ans, qui n’a fait que sept premiers ministres. Apparitions en championnat la saison dernière après avoir souffert d’une jambe cassée en pré-saison. Il est rapporté que le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, envisagera désormais des alternatives au jeune défenseur central, son équipe étant récemment liée à Manchester United. Harry Maguire.

– Everton devrait égaler l’offre de 30 millions de livres sterling de Newcastle pour Watford Joao Pedroselon le courrier quotidien. L’attaquant de 20 ans, qui compte trois buts en Premier League à son actif, envisagerait de déménager à St. James ‘Park, mais l’équipe de Frank Lampard cherche à rivaliser avec les Magpies pour la signature de l’international brésilien cet été.

– Trevoh Chalobah est la cible prioritaire de l’Inter Milan, selon Sky Sports Italie. La Nerazzurri seraient intéressés à conclure un accord de prêt avec Chelsea pour le défenseur de 23 ans avant de signer d’autres objectifs de transfert : Francesco Acerbi du Latium et Manuel Akanji du Borussia Dortmund. Bien qu’il ait apparemment conclu un accord avec ses rivaux de Serie A pour le défenseur central, l’international anglais U-21 serait toujours au centre de l’attention de l’équipe italienne cette fenêtre de transfert.

– Le RB Leipzig a rejeté la dernière offre du Bayern Munich pour Konrad Laimerrapports Image. Les champions de Bundesliga ont offert 24 millions d’euros, bonus compris pour le milieu de terrain de 25 ans, dont 2 millions d’euros s’ils conservaient le titre de champion et 2 millions d’euros supplémentaires pour avoir remporté la Ligue des champions. L’international autrichien, qui entame la dernière année de son contrat, ne signera apparemment pas de nouveau contrat avec les Red Bulls et rejoindra probablement le Bayern pour un transfert gratuit à l’été 2023.

– Callum Hudson-Odoi pourrait quitter Chelsea cet été, alors que le Bayer Leverkusen intensifie son intérêt pour le joueur de 21 ans, selon Le télégraphe. L’équipe allemande approchera les Bleus avec un accord de prêt pour l’international anglais, alors que l’ailier semble sur le point d’être remplacé par dans les plans de Tuchel par l’arrivée imminente de Antoine Gordon d’Everton.