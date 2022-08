Sergino Dest de l’USMNT pourrait échanger Barcelone contre Dortmund avec Thomas Meunier

On s’attend à ce que Sergino Dest quitte Barcelone le plus tôt possible, et un déménagement à Dortmund dans le cadre d’un échange avec Thomas Meunier pourrait être la façon dont cela se fait. Émilee Chinn/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone et Dortmund envisagent d’échanger Dest-Meunier

Défenseur de Barcelone et titulaire de l’équipe nationale masculine des États-Unis Sergino Dest pourrait être prêt à rejoindre le Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord d’échange pour le défenseur Thomas Meunier, reportages sportifs.

La partie catalane aurait l’intention d’utiliser Dest pour acquérir les services de l’international belge de 30 ans, sans payer le prix demandé de 15 millions d’euros à Dortmund. L’échange à l’identique signifierait également que l’équipe allemande n’aurait pas à chercher un remplaçant aussi tard dans la fenêtre de transfert.

2 Connexe

Après avoir échoué à conclure un accord avec Chelsea pour César Azpilicuetale manager de Barcelone Xavi est toujours à la recherche d’un arrière droit pour défier Serge Robertoavec Hector Bellerin d’Arsenal et Juan Foyth de Villarreal auraient été alignés comme options potentielles de dernière minute si le club de Bundesliga rejette sa proposition d’échanger des arrières latéraux.

Des sources ont révélé à ESPN la semaine dernière que Xavi avait rencontré Dest et lui avait dit qu’il devrait chercher du temps de jeu ailleurs. Quelques jours plus tard, interrogé sur le joueur de 21 ans, Xavi a été franc sur son intention de déplacer l’arrière latéral de l’USMNT, disant aux journalistes qu’il “sait quelle est la situation”.

“Pour être honnête, nous voulions signer Azpilicueta et nous ne pouvions pas, alors c’est la situation”, a déclaré Xavi lors d’une récente conférence de presse.

Meunier est à Dortmund depuis 2020 mais il aurait est intéressé à partir. Avant cela, il a joué au Paris Saint-Germain pendant quatre saisons où il était un partant régulier.

BLOG EN DIRECT

09.23 BST: milieu de terrain vétéran espagnol Juan Mata écoute les offres avec son transfert potentiel au Real Betis en attente, Rapports Onda Cero.

Le club basé à Séville est intéressé par la signature de Mata et a conclu un accord verbal avec l’international espagnol, mais l’accord n’a pas encore été concrétisé. Le Betis s’efforce de réduire sa volonté salariale et n’a pas encore enregistré cinq joueurs – Luiz Henrique, Joaquin, William José, Guardado et Claudio Bravo.

Mata, 34 ans, a quitté Manchester United après huit ans lorsque son contrat a expiré en juin et souhaite revenir jouer en Liga. L’ancien joueur de Chelsea était une cible signalée de la Real Sociedad et de l’ancien club de Valence.

08h55 BST: la Juventus a décidé de signer avec Marseille Arkadiusz Milik au lieu de Barcelone Memphis Depayselon Ciel Italie.

La Bianconeri ont conclu un accord verbal avec Marseille pour prêter l’attaquant international polonais pour une saison avec une option permanente de 8 millions d’euros incluse dans l’accord et s’entretiendront avec l’agent du joueur pour convenir de conditions personnelles.

Milik a marqué 30 buts en 55 apparitions depuis son arrivée à Marseille en 2021 et a joué cinq saisons à Naples avant de rejoindre le club français.

La Juve avait espéré recruter l’attaquant néerlandais Depay, mais les revendications salariales du joueur étaient jugées trop élevées. Depay est en pourparlers avec le Barça pour être autorisé à partir cet été en tant qu’agent libre.

08h32 BST: Ander Herrera est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain et de retourner à l’Athletic Club après avoir conclu un accord pour résilier son contrat, déclare El Larguero.

Herrera, 33 ans, devrait arriver à Bilbao cette semaine et signer un contrat avec l’Athletic jusqu’en juin 2024.

L’ancien international espagnol avait encore deux ans sur son contrat avec le PSG. Il a joué trois saisons pour l’Athletic avant de signer pour Manchester United en 2014.

08.11 BST : Fabrice Romano rapporte que le Bayer Leverkusen conclut un accord de prêt pour l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi.

Hudson-Odoi, 21 ans, a glissé dans l’ordre hiérarchique à Stamford Bridge et veut plus de temps de jeu. Il aurait refusé deux propositions de prêt de clubs de Premier League et est prêt à déménager en Allemagne pour reconstruire sa carrière.

08h00 BST : West Ham United a finalisé la signature de l’arrière gauche Emerson Palmieri de Chelsea, a annoncé mardi le club de Premier League, l’international italien signant un contrat de quatre ans.

West Ham aurait payé des frais d’environ 13 millions de livres sterling pour Palmieri, qui faisait partie de l’équipe d’Italie qui a remporté le championnat d’Europe l’année dernière.

Le joueur de 28 ans, qui a déménagé à Chelsea depuis l’AS Roma en 2018, n’a jamais pu s’imposer comme un habitué de Stamford Bridge et a passé la saison dernière en prêt à l’équipe française de Lyon. Il a fait 71 apparitions dans toutes les compétitions pour Chelsea.

“C’est un grand défi pour moi, c’est une grande équipe, donc je suis très heureux d’être ici et je suis prêt”, a déclaré Emerson au site Internet de West Ham.