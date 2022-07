Serginio Dest exclut la sortie de Barcelone au milieu de l’intérêt signalé

Le défenseur américain Sergino Dest a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter Barcelone cet été au milieu de l’intérêt signalé de Chelsea.

Dest, dont le contact dure jusqu’en 2025, n’a fait que 31 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière au milieu d’une série de blessures, et le défenseur avait été lié à un départ du Camp Nou. Cependant, l’arrière droit s’est engagé à rester au club.

“Je suis heureux dans ce club et je resterai certainement ici”, a déclaré Dest jeudi.

Dest n’a remporté qu’un seul trophée depuis qu’il a rejoint le Barça en octobre 2020, une période qui a vu le club subir d’importantes turbulences financières.

Le Barça a terminé deuxième du Real Madrid en Liga la saison dernière, a chuté face à l’Eintracht Francfort en quarts de finale de la Ligue Europa et a été éliminé par l’Athletic Bilbao en Copa del Rey en huitièmes de finale.

“Je pense que nous ne pouvons plus jouer en Ligue Europa”, a déclaré Dest. “Je ne sais pas si nous avons fait de grosses erreurs. Nous avons beaucoup de talent. Nous essayons de créer une nouvelle génération et cela prend du temps. Nous sommes le Barça. Tout le monde s’attend à ce que nous soyons les meilleurs. Je crois que nous allons bonne saison, nous sommes tous extrêmement motivés, surtout parce qu’il y a une Coupe du monde qui approche.

“Nous devons tous encore nous développer et nous avons encore un long chemin à parcourir au Barca. J’ai l’impression que nous avons beaucoup de talent et je pense que si nous nous développons tous bien, nous pouvons faire la même chose que ce que d’autres équipes du Barca ont réalisé avant nous.”

Sergino Dest a fait 31 apparitions la saison dernière alors qu’il était en proie à des blessures. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Le Barça a conclu un accord pour signer l’attaquant de Leeds United Raphinha et a prolongé le contrat de l’ailier Ousmane Dembele avant leur tournée d’été aux États-Unis.

La tenue catalane affronte Madrid dans un Las Vegas Classique le 23 juillet à Las Vegas, avant d’emmener la Juventus trois jours plus tard à Dallas dans le cadre du Soccer Champions Tour.

Dest, qui a aidé les États-Unis à se qualifier pour la Coupe du monde 2022, a déclaré qu’il avait hâte de jouer avec le Barça à domicile.

“C’est excitant mais je ne ressens pas de pression”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais joué aux États-Unis avec Barcelone. Je suis toujours très fier de jouer avec mon pays. Ce sera une belle expérience pour moi de jouer là-bas avec le Barça. Nous allons jouer de bons matchs dans certains de belles villes. Nous allons à Las Vegas, Miami, New York et Dallas. J’ai été dans toutes ces villes sauf Dallas.

“Les matchs contre le Real Madrid et la Juventus seront de bons tests.

“Je suis vraiment excité par le Clasico, ça va être très difficile. Nous avons une Coupe du monde à venir et nous avons tous hâte.”

Dest, 21 ans, espère rester en forme la saison prochaine alors que le Barça tente de revenir au sommet du football espagnol.

“J’ai eu deux blessures l’année dernière, donc je ne veux plus de blessures”, a-t-il déclaré. “Je prends ça très au sérieux, je veux jouer toute la saison et ne pas me blesser.

“Je veux juste faire une bonne pré-saison. J’ai dû beaucoup m’entraîner pendant les vacances car j’étais toujours blessé.”