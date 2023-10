Sergi Roberto de Barcelone « s’apprête à rejoindre » Leo Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba en MLS

L’arrière droit de Barcelone, Sergi Roberto, devrait rejoindre ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba dans la Major League Soccer la saison prochaine.

Roberto, qui a débuté comme milieu de terrain avant de jouer comme arrière droit sous Luis Enrique et de jouer la plupart de ses matchs pour le club catalan dans ce rôle, est en fin de contrat à la fin de la campagne en cours.

Le joueur de 31 ans a passé toute sa carrière à Barcelone et est un international espagnol, mais une grande partie de ce temps a été en marge et les opportunités ont été rares pour le diplômé de La Masia cette saison.

Roberto a disputé six matchs de Barcelone en 2023-24, mais n’a débuté que deux des 11 matchs de la Liga et s’est retrouvé plus bas dans la hiérarchie depuis l’arrivée de Joao Cancelo en prêt de Manchester City le jour de la date limite.

Le joueur polyvalent, dont on se souvient surtout à Barcelone pour son vainqueur héroïque lors du retour extraordinaire contre le Paris Saint-Germain en 2017, semble désormais désireux de passer en MLS l’été prochain.

Cela le verrait suivre les traces de ses anciens coéquipiers de Barcelone Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, tous à l’Inter Miami.

Monde Deportivo dit qu’il a parlé à ses anciens coéquipiers du football et de la vie aux États-Unis.

Roberto a un bon niveau d’anglais et a parlé dans le passé de son amour pour New York notamment.

Le joueur de 31 ans a joué 355 fois pour la première équipe de Barcelone et a marqué 17 buts pour le club catalan.

