sergent. Eric Mueller : Ce que l’on sait du policier de l’OPP tué au Bourget. Ont.

sergent. Eric Mueller, l’agent de la Police provinciale de l’Ontario abattu jeudi dans l’est de l’Ontario, était mari et père de deux jeunes enfants et a été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions il y a des années alors qu’il tentait de procéder à une arrestation.

Mueller, 42 ans, est décédé jeudi dans ce que le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a qualifié d' »embuscade » à Bourget, en Ontario. Lui et deux autres agents ont été abattus alors qu’ils répondaient à un appel de perturbation dans une maison.

L’OPP Association, le syndicat qui représente les agents civils et en uniforme de l’OPP, a déclaré que Mueller laisse derrière lui une femme et deux jeunes enfants.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à l’épouse et aux deux jeunes enfants du sergent Mueller, à ses collègues et amis », a déclaré le syndicat dans un communiqué. « Eric restera toujours dans les mémoires pour son service et son sacrifice. »

Vendredi matin, plusieurs bouquets de fleurs ont été laissés devant le détachement de la Police provinciale du comté de Russell, où les trois agents travaillaient. Les drapeaux sont en berne.

Mueller était un vétéran de la force de 21 ans qui a commencé sa carrière de policier à Ottawa.

« Il est décrit par ses collègues comme un entraîneur, un mentor, quelqu’un que tout le monde admirait, le ciment qui a maintenu son quart de travail et le meilleur leader pour lequel de nombreuses personnes ont eu le privilège de travailler », a déclaré Carrique jeudi. « Nos cœurs sont brisés. »

Mueller a commencé sa carrière à la Police provinciale de l’Ontario à Ottawa en 2002 en tant que constable spécial dans l’unité de transport des délinquants de la force.

En 2006, il a été embauché comme constable provincial. En 2018, il a été promu sergent « en reconnaissance de sa performance exemplaire, de son dévouement au devoir et de son engagement envers ses collègues », a déclaré Carrique.

Jeudi, Mueller et deux autres agents ont répondu à un appel de dérangement dans une maison de la rue Laval à Bourget, une petite communauté à l’est d’Ottawa.

Les trois policiers ont été transportés d’urgence à l’hôpital d’Ottawa. Mueller est décédé des suites de ses blessures, un autre officier est à l’hôpital en convalescence et un troisième a été soigné et libéré.

Alain Bellefeuille, 39 ans, a été arrêté et inculpé d’un chef de meurtre au premier degré et de deux chefs de tentative de meurtre.

Des fleurs laissées à l’extérieur du détachement de la Police provinciale du comté de Russell après que trois agents ont été abattus à Bourget, en Ontario. (Natalie van Rooy/CTV News Ottawa)

MUELLER BLESSÉ AU TRAVAIL EN 2008

En 2008, deux ans seulement après être devenu constable provincial, Mueller a été grièvement blessé lors d’une tentative d’arrestation, selon une décision d’un juge de 2010.

Mueller et deux autres agents ont arrêté le conducteur d’un semi-remorque dans le canton d’Edwardsburgh-Cardinal. Mueller est sorti de sa voiture de patrouille et s’est approché du camion de l’accusé.

L’accusé, qui était descendu du camion, a sauté dans son véhicule, a fait tourner son moteur et a accéléré. Mueller a rapidement couru vers son croiseur, mais la remorque du camion l’a heurté.

« L’officier a ressenti la pression d’être écrasé contre le croiseur et a ensuite été projeté dans les airs, tombant à une certaine distance derrière son croiseur alors que le camion s’éloignait », a indiqué la décision.

Mueller a subi une fracture à la jambe et a nécessité trois interventions chirurgicales et des mois de convalescence.

Le conducteur a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation et a été reconnu coupable à deux autres, dont celui de négligence criminelle causant des lésions corporelles.