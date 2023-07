Sergej Milinkovic-Savic pris pour cible par l’équipe saoudienne d’Al Hilal : rapport

Al Hilal a exprimé son grand intérêt pour la signature du milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio de Serie A pour un montant de plus de 40 millions d’euros.

Savic, qui a été poursuivi par des joueurs comme la Juventus, Arsenal et l’Inter, choisira de perdre le football de la Ligue des champions, compte tenu de la décision annoncée.

Il a été déclaré que la partie saoudienne offrait à la Lazio une somme d’environ 40 millions d’euros pour signer le Serbe pour un contrat de trois ans.

Tout ce qui reste apparemment au joueur de 28 ans est de discuter et de prendre une décision concernant ses conditions personnelles avec Al Hilal, car la Lazio semble prête à lâcher le milieu de terrain.

Al Hilal a soumis une proposition concrète et importante pour le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinković Savić. Frais d'environ 40 millions d'euros pour la Lazio, contrat de trois ans pour Milinković Savić. Le deal dépend du joueur, Sergej doit décider de son avenir.

Savic a été un élément central du succès de la Lazio ces dernières années, inscrivant 9 buts et 8 passes décisives la saison dernière alors qu’il aidait les Biancocelesti à obtenir une place en Ligue des champions pour la saison prochaine avec une deuxième place dans leur campagne de Serie A.

Depuis son arrivée dans la Lazio en 2015, le Serbe est devenu un meneur de jeu avancé très efficace, capable de contrôler le terrain d’une case à l’autre grâce à son physique et à sa conscience tactique.

« Il a des attributs remarquables et vous ne trouverez pas un autre joueur au monde avec cette puissance, cette structure musculaire et cette hauteur combinées à la technique et à la conscience tactique », a déclaré l’agent de Savic et ancien joueur de Chelsea, Mateja Kezman, dans une interview plus tôt l’année dernière. .

Il a été une cible de transfert pour divers clubs tels que Manchester United, Arsenal et le Real Madrid après son excellente campagne avec la Lazio en 2021/22.

Savic, à qui il reste un an de contrat, avait fait part de son désir de relever un nouveau défi dans sa carrière. Et la Lazio a également montré son ouverture à l’idée de laisser partir Savic, car l’équipe a actuellement les yeux rivés sur sa prochaine cible principale Piotr Zielinski de Naples, qui ferait un remplaçant parfait pour Savic, au cas où il choisirait de partir.

La Juventus, qui est en pleine reconstruction, a manifesté un vif intérêt pour acquérir les services du général du milieu de terrain, pour une partie importante de la fenêtre de transfert. Mais, leurs espoirs semblent désormais menacés par l’introduction d’Al Hilal dans l’équation.