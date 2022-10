Sergei Surovikin : le nouveau commandant « sauvage » de la Russie en Ukraine – et pourquoi sa nomination pourrait être un signe inquiétant du plan de Poutine | Nouvelles du monde

Quelques minutes après les premiers rapports sur les frappes de missiles tôt le matin de lundi sur le centre de Kyiv, un nom a commencé à dominer la discussion sur les tactiques militaires changeantes de Moscou.

Alors qu’une réponse sévère de la part de la Russie était largement attendue après des explosions qui ont provoqué l’effondrement partiel du pont le reliant à la Criméela bombardement de la capitale ukrainienne semblait porter toutes les caractéristiques de Sergueï Surovikine.

Vétéran militaire qui a servi dans la guerre finalement condamnée de l’Union soviétique contre l’Afghanistan dans les années 1980, il a été nommé samedi commandant des forces d’invasion russes en Ukraine.

L’homme de 55 ans est tristement célèbre pour avoir ordonné aux troupes d’ouvrir le feu sur des manifestants pro-démocratie à Moscou, lorsque trois personnes ont été tuées pendant les derniers jours de l’Union soviétique en 1991.

Il a ensuite dirigé l’intervention des forces russes pendant la guerre de Syrie en 2017.

Le général Surovikin est accusé de complicité dans le bombardement aveugle de combattants de l’opposition et d’avoir supervisé des attaques à l’arme chimique, dans une campagne qui aurait été essentielle pour aider le gouvernement syrien à reprendre le contrôle de la majeure partie du pays.

Le consensus parmi les experts est que Vladimir PoutineLa décision de lui confier la direction des forces russes en Ukraine est le résultat direct de sa réputation d’impitoyable et de brutalité.

L’analyste militaire Forbes McKenzie, chef de McKenzie Intelligence, a déclaré à Sky News que la principale raison de sa nomination était la “marque” du général Surovikin.

“Il est considéré comme un héros de l’ex-République soviétique”, a-t-il déclaré.

“Il a montré sa capacité à mener une guerre impliquant des armes nucléaires, biologiques et chimiques, dont il a utilisé la dernière en Syrie.

Le général Surovikin est accusé d’avoir supervisé des bombardements aveugles contre les forces anti-gouvernementales en Syrie. Photo : AP



“Le régime de Poutine a menacé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines d’utiliser une option nucléaire. Nous devons réfléchir à la capacité, à l’intention et à l’opportunité.

“Donc, ils ont déjà signalé leur intention, mais ils auraient besoin de commandants qui auraient la capacité de le faire.

“C’est un homme qui a utilisé des armes chimiques dans l’histoire récente, ce qui démontre sa capacité.”

La lutte pour le pouvoir de Poutine

M. McKenzie a déclaré qu’un autre facteur dans la nomination est susceptible d’affecter la lutte pour le pouvoir autour du Kremlin qui, selon de nombreux commentateurs, a émergé depuis le lancement de la campagne militaire troublée de la Russie en Ukraine.

Gen Surovikin est considéré comme un allié d’Evgeny Prigozhin, le fondateur et chef de l’ombre Groupe de mercenaires Wagnerqui aurait été actif pour la Russie dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, et Vladimir Poutine en 2010. Pic : AP



Il a été parmi les plus éminents critiques bellicistes du ministère russe de la Défense tout en exigeant une escalade du conflit depuis Moscou.

“Prigozhin a donné à Surovikin un coup de pouce sur son [messaging app] chaîne Telegram ce week-end”, a déclaré M. McKenzie.

“Il y a donc une forte indication que cette nomination est aussi Poutine consolidant son pouvoir parmi les différents commandants.”

Et plus largement, M. McKenzie a suggéré que cette décision contribuerait également à apaiser les nombreuses voix bellicistes en Russie.

“Les partisans nationalistes dont Poutine bénéficie d’une base de pouvoir assez solide lui demandent d’aller plus loin qu’il ne l’a fait jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

“Une façon de signaler cela consiste essentiellement à dire:” vous m’avez demandé d’aller plus loin. Maintenant, j’ai le meilleur homme pour le poste, quelqu’un qui a montré qu’il en était capable, à Surovikin “.”

Le professeur Luke March, professeur de politique post-soviétique et comparée à l’Université d’Édimbourg, a convenu que le symbolisme de la nomination aurait été crucial pour la nomination de Surovikin.

Il a déclaré à Sky News : “La pression a clairement augmenté sur Poutine ces dernières semaines de la part d’un large éventail de nationalistes qui demandent : ‘Pourquoi ne bombardez-vous pas leurs infrastructures ? Pourquoi ne bombardez-vous pas Kyiv ?’

“Le fait que Surovikin soit un sauvage et quelqu’un de connu pour avoir tiré sur des manifestants et utilisé des armes chimiques en Syrie envoie un signal clair, tout en augmentant le facteur d’intimidation.

L’homme nommé à la tête des forces russes en Ukraine aurait ordonné aux troupes d’ouvrir le feu sur les manifestants à Moscou, en 1991. Photo : AP



“Ils veulent montrer qu’ils n’ont pas peur d’utiliser tout ce dont ils disposent et ici le message est que ce type n’a pas de limites.

“Aussi, extérieurement, cela dit à l’Ukraine et à l’Occident : ‘Nous ne reculons pas’.”

M. McKenzie a déclaré qu’un bonus pour le président russe serait que Surovikin, en raison de son passé très médiatisé, puisse être blâmé pour les échecs continus probables des forces russes.

“En mettant en place une personne que beaucoup de ces voix perçoivent comme étant la meilleure personne pour le poste, s’il échoue, Poutine peut dire” eh bien, j’ai fait ma part, mais Surovikin a échoué “.

Événement spécial au Musée impérial de la guerre sur le conflit en Ukraine



“Il a été responsable des forces russes à Kherson, et cela a été lamentable pour eux. Il n’a pas la masse militaire fonctionnelle pour gagner à Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Son armée est brisée et il n’y a aucun moyen qu’elle puisse maintenant gagner.

“Il se cache pour rien et s’est vu confier un travail qu’il ne peut pas gagner.

“Ça va être un hiver difficile pour les Russes, je pense, et il va en payer le prix.

“Mais encore une fois, il a la capacité d’aller peut-être dans des endroits où d’autres généraux ne voudraient pas aller.

La menace nucléaire

“Il est là pour soutenir cette menace particulière, autour de l’utilisation des armes nucléaires.

“Cela envoie un message à l’Occident et [Ukrainian president Volodymyr] Zelenskyy qu’ils ont la capacité de faire face à la menace de faire monter les enchères en ce qui concerne l’exploitation dans un environnement chimique et nucléaire.

Les dirigeants russes ont à plusieurs reprises mis en garde contre les capacités nucléaires du pays



« Aux siens, cela dit aussi aux nationalistes purs et durs de Poutine qu’il écoute et qu’il est heureux de mettre en place un général qui parle leur langue.

Cependant, M. McKenzie a ajouté qu’il était important de noter que jusqu’à présent, il n’y a pas de signes clairs sur le terrain que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires.

“A ce jour, il n’y a pas d’escalade au-delà de ce que nous avons vu la semaine dernière”, a-t-il déclaré.

“Nous examinons en fait la réalité de l’équipement spécialisé déployé et de l’endroit où il est déployé, et il n’y a aucune indication de cela nulle part.

“Sourovikin a-t-il eu l’opportunité d’utiliser des armes chimiques ou nucléaires ? Pas pour le moment. Il n’y a eu aucune préparation dans aucun des espaces de combat qui suggère que la Russie est prête à adopter cette approche de manière imminente.”