Sergei Surovikin, commandant à la tête des attaques russes contre l’Ukraine, décrit comme “absolument impitoyable”

Sergei Surovikin est le nouveau commandant en chef russe et a été surnommé “le général Armageddon” par ses collègues.

Il serait à l’origine des attaques meurtrières de lundi à travers l’Ukraine.

Surovikin a dirigé les troupes russes en Syrie au début des années 2000, selon le New York Times.

D’anciens collègues décrivent le nouveau commandant de l’armée russe comme “absolument impitoyable” et disent qu’il a “peu de respect pour la vie humaine”. y compris le lundi mortel Frappes aériennes à travers le pays

Le général de l’armée de l’air Sergei Surovikin a été nommé samedi par le ministère russe de la Défense pour devenir le commandant général des forces russes combattant en Ukraine. selon Reuters. Bien qu’il ne soit pas clair qui a émis la directive pour lundi Frappes aériennesSurovikin est connu pour bombarder des zones civiles autrefois.

Un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense qui a travaillé avec Surovikin dit The Guardian Australie ils n’ont pas été surpris par la bombardement meurtrier dans la capitale ukrainienne qui a tué au moins cinq personnes lundi matin.

“Surovikin est absolument impitoyable, avec peu de respect pour la vie humaine”, a déclaré l’ancien collègue anonyme: “J’ai peur que ses mains soient complètement couvertes de sang ukrainien.”

En raison de son approche impitoyable de la guerre, ses collègues lui ont donné le surnom de “général Armageddon”, selon The Guardian.

Selon le New York Times, Surovikin a dirigé les troupes russes en Syrie pendant la guerre civile du pays au début des années 2000. Human Rights Watch a dit il faisait partie des chefs militaires susceptibles d’assumer “la responsabilité du commandement pour les violations commises lors de l’offensive d’Idlib en 2019-2020” en Syrie.

Lors de l’offensive d’Idlib, l’alliance syro-russe lancé des dizaines d’attaques aériennes et terrestres qui ont frappé des maisons, des écoles et des établissements de santé. Human Rights Watch a rapporté que les attaques avaient tué au moins 1 600 civils et déplacé environ 1,4 million de personnes.

Surovikin est né en 1966 dans la ville sibérienne de Novossibirsk et a servi dans l’armée depuis au moins 1991, comme signalé par Al Jazeera. En 1991, il a passé au moins six mois en prison après que des soldats sous ses ordres aient tué trois manifestants lors d’une tentative de coup d’Etat ratée à Moscou, a rapporté le Times.

Le 23 février, un jour avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Surovikin a été placé sur un Liste des sanctions de l’Union européenne pour avoir soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l’indépendance de l’Ukraine.