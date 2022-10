Sergei Surovikin, chef de guerre russe en Ukraine, connu pour sa brutalité en Syrie

Les tirs de missiles de la Russie sur les villes ukrainiennes lundi, qui, selon le président Vladimir Poutine, visaient “l’énergie, le commandement militaire et les installations de communication”, ont également touché les rues du centre-ville, un terrain de jeu et des zones résidentielles, ressemblant cruellement au style militaire brutalement aveugle de la Russie en Syrie, où le Le nouveau commandant en chef du Kremlin pour la guerre contre l’Ukraine, le général Sergei Surovikin, a pris de l’importance.

On ne sait pas si le barrage de lundi, qui s’est poursuivi dans une moindre mesure mardi, a marqué un changement de tactique qui caractérisera la guerre pour les mois à venir.

Mais Surovikin, dont la nomination a été annoncée samedi par le ministère russe de la Défense, est assurément chargé de modifier les résultats sur le champ de bataille, où les forces russes ont subi une série de revers, notamment une déroute quasi totale dans la région du nord-est de Kharkiv et des pertes territoriales dans toutes les régions. que Poutine prétend avoir annexé en violation du droit international.

Surovikin, 56 ans, qui a gagné le surnom de “général Armageddon” en Syrie, est le premier commandant général de l’assaut en Ukraine à être désigné publiquement par le gouvernement russe.

L’annonce a coïncidé avec l’explosion sur le pont de Crimée, un monument à l’accaparement des terres de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014 et un projet favori pour Poutine qui a servi de conduit vital de la Russie vers le champ de bataille pour les troupes, les armes, l’équipement et d’autres fournitures.

Deux jours seulement après l’explosion du pont, que Poutine a imputée aux services spéciaux ukrainiens, Moscou a lancé “des armes de haute précision et à longue portée depuis les airs, la mer et la terre” pour bombarder Kyiv, Dnipro et d’autres villes ukrainiennes pendant l’heure de pointe du matin. . C’était probablement l’un des premiers ordres donnés officiellement à Surovikin dans son nouveau rôle.

Un bombardement aussi impitoyable représente un style de guerre similaire à celui que les généraux russes sont devenus tristement célèbres pour avoir utilisé lors de l’incursion de 2015 en Syrie, lorsque Moscou a envoyé des milliers de soldats pour soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad. Les bombardements aériens ont laissé les Syriens sous le choc et ont causé une destruction généralisée des infrastructures civiles. Certains Ukrainiens craignent de subir le même sort.

Surovikin n’a pas inventé ces tactiques, et il n’était pas non plus le seul commandant à les superviser – mais il a particulièrement réussi. En guise de reconnaissance, Poutine a décerné à Surovikin la médaille du Héros de la Fédération de Russie, la plus haute distinction du pays.

“On l’appelle le” boucher de la Syrie “, mais chaque général qui a occupé ce poste était un boucher de la Syrie”, a déclaré Kirill Mikhailov, chercheur au sein de la Conflict Intelligence Team (CIT), qui surveille les activités militaires russes depuis 2014. “C’est un travail que vous prenez parce que tuer des gens et leur rendre la vie misérable est ce que l’armée de l’air russe peut faire de mieux.”

Les pays baltes ont longtemps mis en garde contre la Russie. Maintenant, peut-être que l’Occident écoute.

La première tournée de Surovikin en Syrie a eu lieu en mars 2017 et devait durer environ trois mois alors que Moscou cherchait à donner une expérience de combat de première main à autant d’officiers de haut rang que possible. Mais Surovikin a fini par superviser la campagne jusqu’à la fin de l’année et a été promu commandant de l’armée de l’air, bien qu’il ait gravi les échelons en tant que général de l’armée à la tête d’unités de chars, entre autres.

Le ministère russe de la Défense a crédité à plusieurs reprises Surovikin d’avoir réalisé des gains critiques en Syrie, affirmant que les forces russes et syriennes avaient “libéré plus de 98%” du pays sous lui.

“L’armée syrienne sous ses ordres a levé le siège de la ville stratégique de Deir Ez-Zor et a repris Palmyre pour la deuxième et dernière fois, ce qui était une partie assez importante de la lutte contre l’Etat islamique”, a déclaré Mikhailov, faisant référence au terroriste de l’Etat islamique. groupe. “Ce qui est spécifique à Surovikin, c’est qu’il a en fait combattu avec l’Etat islamique, dont on pourrait dire qu’il est un ennemi plus redoutable que les rebelles syriens.”

Un rapport de Human Rights Watch de 2020 a déclaré que les attaques aériennes et terrestres contre des sites civils, y compris des résidences, des écoles et des hôpitaux, étaient une caractéristique de la campagne russe à Idlib, à laquelle Surovikin a participé lors de sa deuxième tournée en 2019. Le rapport l’a répertorié comme l’un des des commandants “qui peuvent assumer la responsabilité du commandement pour les violations” pendant l’offensive d’Idlib.

Les médias pro-Kremlin l’ont qualifié de “général Armageddon”.

“Il a reçu ce surnom non officiel de ses collègues pour sa capacité à sortir des sentiers battus et à agir avec fermeté”, a écrit le journal Komsomolskaya Pravda dans un profil de juin.

En Ukraine, Surovikin a dirigé le groupement de forces du Sud, qui était responsable de la région de Louhansk dans l’est de l’Ukraine, et on lui attribue la capture des villes de Hirske et de Zolote en juin, puis de Lysychansk, la dernière grande ville ukrainienne dans la région très animée. zone contestée.

Plus récemment, selon le CIT, Surovikin aurait joué un rôle clé dans le maintien de la ligne de défense russe dans la région sud de Kherson, où les troupes de Moscou ont été forcées de se retirer de la rive ouest du Dniepr, mais où le front ne s’est pas effondré aussi rapidement. comme il l’a fait près de Kharkiv dans le nord-est.

On ne sait pas quand les chefs militaires russes ont décidé de confier à Surovikin la responsabilité de l’ensemble de la guerre. La Russie aurait nommé au moins deux commandants précédents au cours de sa guerre de près de huit mois, mais il n’y a eu aucune annonce officielle, et chacune n’a apparemment duré que quelques semaines, car leurs forces ont subi des échecs stratégiques et de lourdes pertes.

Surovikin, en tant que chef de l’un des plus grands groupements de forces, aurait pu être aux commandes depuis un certain temps maintenant malgré l’absence de toute reconnaissance publique, Michael Kofman, directeur des études russes au CNA, un institut de recherche sur la défense basé en Virginie, suggéré dans un tweet.

Kyiv se prépare à des difficultés prolongées alors que la Russie menace de nouvelles frappes

Surovikin a atteint la notoriété pour la première fois à l’âge de 24 ans, lors du coup d’État manqué contre le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev en août 1991. Alors titulaire du grade de capitaine, il a dirigé un bataillon de fusiliers motorisés qui a traversé des barricades érigées par des manifestants devant la Maison Blanche russe.

Les unités sous le commandement de Surovikin ont tué trois civils – Dmitry Komar, Ilya Krichevsky et Vladimir Usov. Après l’échec du coup d’État, Surovikin a été emprisonné pendant plusieurs mois, puis libéré et n’a jamais été reconnu coupable d’aucun crime, les procureurs de Moscou ayant jugé qu’il obéissait simplement à un ordre, a rapporté le journal d’État russe Rossiyskaya Gazeta en 2011.

La loyauté de Surovikin envers les forces armées dans sa vaine tentative de sauver l’Union soviétique d’un effondrement inévitable a été célébrée par les partisans de la ligne dure russe moderne qui voient dans la conquête de l’Ukraine un tremplin vers la restauration de l’empire russe.

“Surovikin est une personne légendaire, il est né pour servir fidèlement la patrie”, a déclaré Yevgeniy Prigozhin, un homme d’affaires de Saint-Pétersbourg qui a fondé la société militaire privée Wagner et a recruté des prisonniers pour servir de mercenaires et renforcer les rangs russes en Ukraine. déclaration. “Nous nous souvenons tous des événements survenus à la Maison Blanche en août 1991, et Surovikin était l’officier qui a reçu un ordre et qui, sans hésitation, est monté dans un char et s’est précipité pour sauver son pays.”

Quelque 30 ans plus tard, Surovikin a été promu général de l’armée, le deuxième grade militaire le plus élevé en Russie, qui n’est atteint que par une poignée d’officiers. Sa promotion a conduit à la spéculation qu’il pourrait être un éventuel successeur de Valery Gerasimov, chef d’état-major général.

Tout au long de la carrière de Surovikin, les médias russes l’ont décrit comme un leader dur et, parfois, impitoyable.

“Dans l’armée, il est connu comme un ardent partisan de l’unité de commandement et de l’instauration de l’ordre avec une” main de fer “”, a rapporté Rossiyskaya Gazeta en 2008 lorsque Surovikin a été nommé chef de la principale direction opérationnelle de l’état-major russe.

Selon un reportage de 2004 paru dans le quotidien économique Kommersant, un colonel servant sous ses ordres s’était suicidé après un déguisement passionné qu’il avait reçu de Surovikin. Le même rapport indiquait qu’un lieutenant-colonel de la division de Surovikin avait envoyé une plainte au bureau du procureur militaire accusant Surovikin et d’autres officiers de l’avoir battu en raison de divergences politiques.

“Il est connu pour être assez dur et cruel, donc ce n’est pas un commandant très agréable à avoir, si je comprends bien”, a déclaré Mikhailov. “Cependant, lorsqu’un commandant est choisi, l’important n’est même pas un certain sens tactique ou l’impression qu’il a sur les subordonnés – mais celle qu’il a sur les supérieurs avec la perception qu’il est prêt à mener une vraie guerre. ”

Surovikin a pris la barre avec l’invasion russe sans doute à son point le plus bas depuis qu’elle a commencé, le 24 février. Une contre-offensive ukrainienne a mis en déroute les forces russes des bastions clés à l’est. Les troupes de Moscou sont épuisées. Et une mobilisation destinée à appeler des centaines de milliers de renforts a entraîné un exode des hommes en âge de combattre du pays, ainsi que des rapports de conscrits selon lesquels ils sont mal équipés et mal entraînés.

Le G-7 exige le retrait de la Russie d’Ukraine et promet un soutien continu

Le bombardement intensif de missiles de lundi a été salué par les correspondants militaires pro-Kremlin qui, ces dernières semaines, avaient parlé d’un ton vaincu des gains de l’Ukraine sur le champ de bataille.

“Nouvelles attaques contre des infrastructures critiques dans la région de Vinnytsia, Zaporizhzhia, la région de Mykolaïv, Kyiv, Lviv, Rivne, la région d’Odessa, Khmelnytsky”, a chanté mardi le célèbre journaliste de guerre et blogueur Alexander Kots sur son blog Telegram, énumérant les villes ukrainiennes ciblées par les missiles russes. “En l’honneur de l’anniversaire du général Surovikin, nous demandons à la radio de diffuser “Don’t stop me now” de Queen.”

Tard mardi, le Kremlin a déclaré que Poutine avait téléphoné à Surovikin pour le féliciter pour son anniversaire.

Les experts militaires russes et occidentaux préviennent toutefois que la jubilation des voix dures à Moscou sera probablement de courte durée, car les changements de personnel et les attaques aériennes contre les villes ukrainiennes ne parviennent pas à résoudre les problèmes les plus enracinés de l’armée russe.