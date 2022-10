Sergei Shoigu et Lloyd Austin tiennent leurs premières discussions depuis des mois

Vendredi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu avec son homologue russe pour la première fois depuis mai, alors que les forces ukrainiennes cherchent à progresser avant l’hiver, et que les attaques de drones et de missiles russes ont terrorisé les civils.

Le Pentagone s’appuie sur des discussions en coulisse avec la Russie et d’autres adversaires pour éviter les faux pas ou les erreurs de communication qui pourraient déclencher par inadvertance un conflit plus large. Les États-Unis ont étendu leur empreinte militaire en Europe de l’Est et dans les pays baltes en réponse à la guerre d’Ukraine, et l’absence de conversation entre Washington et Moscou est devenue une source d’inquiétude – notamment comme le président russe Vladimir Poutine l’a de nouveau suggéré récemment. semaines sa volonté d’employer des armes nucléaires.