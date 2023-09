Serez-vous un bon candidat ? Questions à poser lors d’un entretien d’embauche

Le désengagement des employés coûte à l’économie mondiale la somme colossale de 8 800 milliards de dollars, selon une étude. récent rapport Gallup.

La raison pour laquelle seulement 23 % des travailleurs estiment s’épanouir au travail est que les gens n’occupent tout simplement pas les bons emplois, selon le psychologue organisationnel Andre Martin.

« Lorsque vous n’êtes pas dans une bonne situation, votre énergie doit être consacrée à d’autres choses, comme moduler un comportement ou des émotions négatifs », explique l’auteur de « Mauvais ajustement, bon ajustement » a déclaré à CNBC Make It.

« Vous devez trouver des moyens de réussir au sein d’un système. Ce n’est pas que vous n’avez pas l’énergie [to be engaged at work]cela montre simplement d’autres choses, ce qui est triste. »

S’assurer qu’un emploi vous convient bien démarre le processus d’entretien – et Martin a découvert que les employés repéraient souvent des signaux d’alarme avant même de commencer le travail.