Serez-vous ma demoiselle d’honneur? Cela vous coûtera probablement des milliers

Coût de la vie4:48Le coût d’être une demoiselle d’honneur

C’est le début de la saison des mariages et partout les gens se posent la grande question : Serez-vous ma demoiselle d’honneur ?

Breanne Davis de Calgary s’est fait poser cette question six fois.

Des mariages à destination aux cérémonies intimes locales, elle connaît bien les exigences du rôle.

Les premières fois où elle était demoiselle d’honneur, cependant, tous les coûts qui en découlaient étaient un peu choquants.

Influencés à la fois par la télé-réalité de mariage et les médias sociaux, les célébrations de mariage – et les événements qui les ont précédés – sont devenus plus élaborés, ce qui augmente les coûts d’être une demoiselle d’honneur avec des choses comme les week-ends de célibataire nécessitant un voyage. (bedya/Shutterstock)

« Vous le voyez dans les films, et ça ressemble à, Oh, vous êtes là pour faire la fête et célébrer avec vos amis », a-t-elle déclaré au Coût de la vie . « Pas vraiment. »

Davis dit qu’au-delà d’une tenue de demoiselle d’honneur qui peut coûter des centaines de dollars, il existe d’autres attentes en matière de dépenses comme les enterrements de vie de garçon, les activités de groupe, les cadeaux et les voyages qui peuvent compter jusqu’à des milliers.

Et l’expérience de Breanne n’est pas isolée. Ces dernières années, le rôle de demoiselle d’honneur s’est élargi et est généralement devenu plus coûteux, disent les personnes qui suivent l’industrie du mariage.

Stefanie O’Connell Rodriguez, qui anime le podcast Money Confidential et a beaucoup écrit sur les frais de mariage, dit que les gens acceptent souvent d’être à une fête de mariage avant de savoir à quel point les plans seront élaborés. (Soumis par Kelly O’Brien)

Voici la facture

Être demoiselle d’honneur peut être compliqué car vous mélangez amitié et situation financière.

« C’est ce qui est si compliqué. Ce n’est pas comme si quelqu’un vous remettait une facture au départ et qu’il vous disait : ‘Voulez-vous être ma demoiselle d’honneur ? Ça va coûter 2 500 $ tout compris' », a déclaré Stefanie O’Connell Rodriguez, qui héberge le podcast Money Confidential.

O’Connell Rodriguez a beaucoup écrit sur l’industrie du mariage, et elle dit que souvent les gens disent « oui » à être une demoiselle d’honneur avant de parler de ce que cela pourrait signifier.

Comme dans, pourrait-il y avoir un voyage de célibataire à Nashville impliqué? Ou les robes que vous envisagez sont-elles de l’ordre de cent ou mille dollars ? Et devez-vous payer la part de la mariée pour le week-end de l’enterrement de vie de jeune fille ?

Cela peut aussi être une chose délicate à aborder dans un groupe d’amis, dit-elle, d’autant plus que de nombreuses personnes dans le cortège nuptial peuvent provenir de circonstances financières différentes.

Bien sûr, toutes les fêtes de mariage ne sont pas accompagnées des mêmes attentes, mais en général, le rôle de demoiselle d’honneur nécessite certaines dépenses.

Un Américain enquête à partir de 2019 ont rapporté que plus de la moitié des demoiselles d’honneur interrogées se sentaient obligées de dépenser en ce qui concerne les dépenses liées à la noce, et que plus d’un tiers des répondants s’étaient endettés pour les dépenses de la noce. L’enquête en ligne menée par Qualtrics pour le compte de LendingTree a interrogé 713 Américains qui avaient participé à des mariages au cours des deux dernières années.

Quelques centaines de vos amis les plus proches en ligne

La pression de tout faire ressentie par les couples fiancés – et par extension, les noces – n’a fait qu’augmenter depuis l’avènement de la télé-réalité de mariage et des médias sociaux, a déclaré O’Connell Rodriguez.

« L’industrie du mariage était déjà folle avec l’introduction de ‘Dites oui à la robe’ et toute la ‘télévision’ des mariages et idéalisant vraiment les mariages comme ce jour parfait », a-t-elle déclaré.

« Je ne vais pas dire qu’Instagram à lui seul a rendu l’industrie du mariage folle, mais il a certainement rendu fous tous les événements tangentiels. »

Des choses comme des sorties au spa pour toutes les demoiselles d’honneur s’additionnent vraiment. (LaVie en images)

La Calgarienne Ricki Fisher a vu à quel point les mariages ont évolué depuis la première fois où elle a été porte-bougie lors d’un mariage alors qu’elle était étudiante au premier cycle du secondaire. Depuis lors, elle a participé à près de 20 mariages et a été demoiselle d’honneur 11 fois.

« Je me suis mariée – et mes amis se sont presque tous mariés – un peu juste avant que Pinterest n’explose. Et je pense que cela a permis de réduire considérablement les coûts », a-t-elle déclaré.

Et bien qu’elle estime avoir dépensé en moyenne 1 000 $ chaque fois qu’elle était demoiselle d’honneur, elle dit qu’elle sait que c’est plus cher maintenant.

« Je pense que les mariages sont devenus beaucoup plus chers parce que maintenant tout le monde essaie d’avoir un mariage digne d’Instagram », a déclaré Fisher.

Charmaine Mendyk a vu de nombreuses tendances aller et venir dans l’industrie du mariage au cours de ses 17 années à la tête de la boutique de mariage Jealous Bridesmaid à Toronto.

Longs ourlets sur les robes des demoiselles d’honneur par exemple ? C’est une tendance qui s’est maintenue. Mais le coût global d’être une demoiselle d’honneur ? C’est une tendance à la hausse.

Il y a quelques années, Mendyk a déclaré qu’elle aurait estimé les coûts associés au fait d’être une demoiselle d’honneur à 1 500 $, y compris la robe, les retouches, les accessoires et les cadeaux.

« Je pense que la moyenne est maintenant de 2 500 $ à 3 000 $ pour être demoiselle d’honneur parce que [of] tous les coûts supplémentaires d’être une demoiselle d’honneur », a-t-elle déclaré.

Charmaine Mendyk, qui dirige la boutique de mariage Jealous Bridesmaid à Toronto, évalue le coût moyen d’être une demoiselle d’honneur entre 2 500 $ et 3 000 $. (Tyler Colbourne/Elope Halifax)

Le discours

O’Connell Rodriguez dit que la seule façon de gérer les attentes liées à un mariage est d’en parler.

« La meilleure préparation est d’être transparent sur votre argent au fur et à mesure qu’il se présente dans votre amitié et vos interactions au jour le jour, de sorte que lorsque ce grand moment se produit, ce ne soit pas la première fois que vous avez une conversation sur l’argent , » dit-elle.

Pour son propre mariage il y a quelques années, elle a organisé une fête, mais a décidé de ne pas avoir de demoiselles d’honneur. Elle a dit qu’elle ne voulait tout simplement pas imposer ce coût à ses amis ou la pression sur elle-même.

Lorsque Ricki Fisher revient sur les mariages auxquels elle a participé, elle dit que les tenues assorties lui importent peu. Mais pour certaines choses, elle dépenserait à nouveau l’argent.

« Les expériences me semblent en valoir la peine. J’ai d’excellents souvenirs des activités que j’ai faites avec mes amis », a-t-elle déclaré.

Breanne Davis, qui sera demoiselle d’honneur deux fois de plus cet été, dit qu’elle est toujours heureuse de se tenir aux côtés de ses amis pour leur grand jour et de faire partie de tout cela, coût et tout.

Mais elle envisage de s’enfuir, si elle décide de se marier.