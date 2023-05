Serez-vous capable de résoudre ce puzzle de serrure en 10 secondes ? Expérimenter

Instagram est une plate-forme populaire pour partager des illusions d’optique qui peuvent inciter l’esprit à voir quelque chose qui n’existe pas ou à percevoir les choses différemment. De nombreux utilisateurs aiment créer et partager ces illusions, des plus simples aux plus complexes. Certaines illusions sont créées à l’aide de techniques spéciales telles que la perspective forcée ou des angles de caméra intelligents, tandis que d’autres sont simplement une question de perception. Ces énigmes comprennent souvent une brève question et une image d’accompagnement liée à des objets du quotidien. Un de ces puzzles viraux a fait le tour, incitant les gens à identifier le verrou qui ouvre tout à partir de l’image fournie. Malgré les discussions et les débats intenses sur le verrou parmi les six qui peut tout ouvrir, la réponse à cette énigme virale est assez simple et ne nécessite qu’une compréhension de base de la logique.

Tout d’abord, examinons l’image :

Le puzzle présente une image avec six serrures, et le défi consiste à identifier quelle serrure peut ouvrir toutes les autres. Il est important de ne pas être intimidé par le nombre de serrures présentées.

Les internautes ont repris la section des commentaires avec différents types de réponses en fonction de leurs points de vue. Certains ont dit 1, tandis que d’autres ont commenté 2, 6. Quelques utilisateurs ont même dit qu’aucune serrure ne peut tout ouvrir. Les utilisateurs d’Instagram se sont complètement divisés en différentes vues et perceptions du puzzle avec leurs récits derrière leurs réponses.

Bien que les serrures soient numérotées, vous ne devriez pas vous y tromper lorsque vous essayez de déterminer quelle serrure peut déverrouiller les autres.

Si vous n’avez pas été en mesure de deviner la bonne réponse et que vous ne trouvez pas le reste des réponses dans les commentaires qui ne sont pas assez convaincants pour vous, alors ne vous inquiétez pas car nous avons fourni la bonne réponse à ce casse-tête ci-dessous.

Répondre:

Cette énigme époustouflante nous oblige à déterminer le verrou qui déverrouille tous les autres verrous de l’image. Maintenant, dévoilons la solution à cette énigme. La réponse est assez simple – déverrouiller l’un des six verrous les ouvrirait tous. Lorsque vous en déverrouillez une, toutes les goupilles des autres serrures seraient également déplacées, ce qui leur permettrait d’être ouvertes facilement. Bien que le nombre de serrures puisse prêter à confusion, le puzzle lui-même n’est pas si difficile à résoudre.

