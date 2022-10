Serenity Home and Hospice lance un groupe de soutien aux deuils de six semaines le 2 novembre – Shaw Local

OREGON – Serenity Home and Hospice, 1658 S. Route 2, accueillera un groupe de soutien aux deuils de six semaines de 17 h 30 à 19 h les mercredis du 2 novembre au 14 décembre.

Le groupe de soutien est gratuit et ouvert au public. L’inscription est encouragée pour y assister.

Basé sur le livre “Understanding Your Grief: Ten Essential Touchstones for Finding Hope and Healing Your Heart” du Dr Alan Wolfelt, le groupe de soutien est conçu pour aider les individus tout au long de leur parcours de deuil en les mettant en contact avec une communauté de soutien et en leur fournissant des ressources utiles.

Le groupe ne se réunira pas le mercredi 23 novembre.

Pour vous inscrire, composez le 815-732-2499.