Serena Williams tombe dans un choc générationnel contre Emma Raducanu à Cincinnati

L’adolescente montante Emma Raducanu est sortie du côté des vainqueurs d’un affrontement générationnel contre l’icône du tennis Serena Williams avec une victoire 6-4, 6-0 lors de leur rencontre de premier tour à l’Open de Cincinnati mardi.

Après un départ lent, la championne du Grand Chelem à 23 reprises a finalement donné de quoi se réjouir à la foule de soutien lorsqu’elle a écrasé des as consécutifs pour réduire l’avance de Raducanu à 4-3.

Mais la championne anglaise en titre de l’US Open a tiré son propre as pour décrocher le premier set et a enchaîné avec une pause de service pour ouvrir le second.

Raducanu a roulé à partir de là, frappant un service irrécupérable sur une balle de match pour mettre fin à leur première rencontre en carrière.

“Je pense que nous devons tous honorer Serena et son incroyable carrière”, a déclaré Raducanu lors d’une interview sur le terrain.

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu jouer avec elle et que nos carrières se soient croisées. Tout ce qu’elle a accompli est tellement inspirant et ce fut un véritable honneur de pouvoir partager le terrain avec elle.

Williams, 40 ans, était numéro un mondial et avait déjà remporté quatre titres majeurs lorsque Raducanu est né en novembre 2002.

Williams a remporté son dernier majeur en 2017 alors qu’elle était enceinte de sa fille Olympia, qui était présente.

Avec cette défaite, Williams n’a plus qu’un seul tournoi professionnel avant de lever le voile sur sa carrière historique : l’US Open, qui débute le 29 août.

OSAKA OUT

Plus tôt dans la journée, les préparatifs de l’US Open de Naomi Osaka ont subi un autre revers alors que l’ancienne numéro un mondiale a été balayée 6-4, 7-5 par la Chinoise Zhang Shuai.

Ce n’était que le troisième tournoi d’Osaka après une blessure à Achille et ce fut un retour en force pour le double champion de l’US Open, qui s’est également retiré lors du premier tour à Toronto la semaine dernière, prenant sa retraite avec des douleurs au bas du dos.

Pour Zhang, championne en double à Cincinnati l’année dernière, il s’agissait de sa première victoire en simple à l’événement depuis 2014.

“Naomi, elle est incroyable, mais je ne sais pas si elle ne se sent peut-être pas vraiment bien aujourd’hui”, a déclaré Zhang. “Mais c’est sûr aujourd’hui – pas son meilleur aujourd’hui.”

Lors du premier match sur le court central, la Japonaise d’Osaka a donné un départ lent à la compétition en faisant une double faute pour offrir à Zhang une pause sur son premier service.

C’était toute l’aide dont Zhang avait besoin alors qu’elle remportait le premier set avec la joueuse chinoise de 33 ans, puis prenait rapidement le dessus dans le second avec une pause précoce pour aller de l’avant 2-1 alors qu’Osaka continuait à raté.

Avec Zhang servant pour le match à 5-4, Osaka a finalement obtenu une pause insaisissable pour niveler le set uniquement pour que son adversaire puisse immédiatement reculer et reprendre le contrôle.

Servant pour le match une deuxième fois, Zhang n’a pas gaspillé l’occasion à nouveau, remportant la victoire avec un as.

Osaka a fait fonctionner son service en tirant 10 as mais pas grand-chose d’autre, le quadruple vainqueur du Grand Chelem accumulant 29 fautes directes et ne convertissant qu’une des quatre chances de break.

Zhang rencontre ensuite la Russe Ekaterina Alexandrova qui a remporté 6-4, 7-5 contre la Canadienne Leylah Fernandez, 13e tête de série, perdante finaliste à l’US Open de l’an dernier.

GAUFF BLESSÉ, LES CHUTES DE VENUS

L’adolescente américaine Coco Gauff s’est roulé la cheville gauche à la fin du premier set de son match contre la qualifiée Marie Bouzkova et elle a finalement abandonné le match alors qu’elle menait 7-5, 1-0.

La numéro un mondiale nouvellement couronnée en double cherchera à récupérer avant l’US Open où elle espère concourir pour un premier titre du Grand Chelem.

La majeure de cette année à Flushing Meadows commence le 29 août.

La Roumaine Sorana Cirstea a battu la championne olympique suisse et 12e tête de série Belinda Bencic 6-2, 6-7(3), 6-4 tandis que la 14e tête de série Karolina Pliskova a battu Venus Williams 7-5, 6-1.

Venus Williams, enchérissante pour sa première victoire contre un adversaire classé parmi les 20 premiers depuis qu’elle a vaincu Kiki Bertens à Cincinnati il ​​y a trois ans, a excité un court central à moitié rempli lorsqu’elle a battu Pliskova pour monter 3-2.

Cependant, le Tchèque est revenu à égalité à 4-4 et a de nouveau breaké pour décrocher le premier set.

Williams, 42 ans, a manqué d’énergie et d’idées dans un deuxième set déséquilibré alors que Pliskova a battu le septuple vainqueur du Grand Chelem à la première occasion sur le chemin d’une avance de 3-0.

Williams a tenu le service à 3-1 mais Pliskova, la championne de Cincinnati en 2016, a balayé les trois matchs suivants pour couronner une déroute.

