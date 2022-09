Serena Williams suspend sa retraite après avoir battu la numéro deux mondiale Anett Kontaveit

Jouant plus comme un numéro un mondial qu’un joueur classé en dehors du top 600, Serena Williams a remonté le temps mercredi pour étourdir le numéro deux mondial Anett Kontaveit 7-6 (4) 2-6 6-2 et passer au troisième tour de l’US Open, mettant ses projets de retraite en pause.

La défaite a toujours été difficile à avaler pour le très compétitif Williams et la volonté implacable de gagner de l’Américain de 40 ans a été pleinement mise en évidence lors d’un concours absorbant de deux heures et 27 minutes d’une intensité et d’un drame inattendus de haute qualité et à bout de souffle.

Williams avait signalé son intention de prendre sa retraite plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’elle “évoluait loin du tennis”, mais sans jamais confirmer l’US Open comme son dernier événement.

Mais tout adieu a maintenant été suspendu avec Williams de retour sur le court central jeudi pour un match de double avec sa sœur aînée Venus, suivi d’un affrontement au troisième tour avec l’Australienne Ajla Tomljanovic qui a remporté 1-6 6-2 7-5 sur La Russe Evgeniya Rodina.

