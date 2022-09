Serena Williams surprend la n ° 2 mondiale Kontaveit pour atteindre le 3e tour de l’US Open

Serena Williams peut l’appeler “évolution” ou “retraite” ou tout ce qu’elle veut. Et elle peut être timide quant à savoir si cet US Open marquera ou non la fin de ses jours de jeu. Ces 23 titres du Grand Chelem lui ont valu ce droit.

Si elle continue à jouer comme ça, qui sait combien de temps durera cet adieu ?

Peu importe ce qui se passera une fois son voyage à Flushing Meadows terminé, voici ce qu’il est important de savoir après mercredi soir : Williams, 40 ans, est toujours là, elle est toujours capable d’un tennis formidable, elle gagne toujours – et, comme le adorant les spectateurs dont les rugissements ont de nouveau rempli le stade Arthur Ashe – elle est prête pour plus.

Williams a éliminé la tête de série n ° 2 Anett Kontaveit 7-6 (4), 2-6, 6-2 au deuxième tour de l’US Open pour s’assurer qu’elle jouera au moins un match en simple de plus à ce qu’elle a laissé entendre être le dernier tournoi de son illustre carrière.

“Il reste encore un peu en moi”, a déclaré Williams avec un sourire lors de son entretien sur le terrain, puis a reconnu lors de sa conférence de presse d’après-match : “Ces moments sont clairement fugaces.”

Après avoir battu Danka Kovinic, 80e au classement, en deux sets lundi, puis remporté sa 23e victoire lors de ses 25 derniers matchs contre une personne classée n ° 1 ou 2 contre Kontaveit mercredi, la sextuple championne à Flushing Meadows jouera vendredi pour une place dans le quatrième tour.

Son adversaire sera Ajla Tomljanovic, une Australienne de 29 ans classée 46e. Ils ne se sont jamais rencontrés.

Williams a frappé des services jusqu’à 119 mph, est resté avec Kontaveit pendant de longs échanges de grands swings depuis les lignes de base et a évoqué une partie de son éclat de marque quand c’était le plus nécessaire.

Après avoir sorti un premier set serré, puis hésité dans le second, Williams s’est dirigé vers les vestiaires pour une pause aux toilettes avant le troisième.

Quelque chose devait céder, quelqu’un devait cligner des yeux.

Quand ils ont repris, c’est Williams qui a élevé son niveau et s’est imposée comme la meilleure joueuse.

Tout comme elle l’a fait tant de fois, sur tant de scènes, avec tant d’enjeux.

“Je suis juste Serena. Après avoir perdu le deuxième set, j’ai pensé : “Oh, mon Dieu, je ferais mieux de faire de mon mieux parce que ça pourrait être ça”, a déclaré Williams, faisant sûrement écho aux pensées de chacun des gens. prêter aucune attention.

“Je suis super compétitive. Honnêtement, je considère ça comme un bonus. Je n’ai rien à prouver”, a-t-elle déclaré, ce qui est certainement vrai. “Je n’ai jamais pu jouer comme ça – depuis 1998, vraiment. Littéralement, j’ai un “X” dans le dos depuis 1999″, l’année où elle a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open à 17 ans.

“Il fallait que ça se concrétise aujourd’hui”

Quelle que soit la rouille accumulée lorsque Williams a raté environ un an d’action avant de revenir sur le circuit fin juin à Wimbledon, il semble avoir disparu. Elle a perdu au premier tour au All England Club face à une joueuse classée en dehors du top 100 et avait une fiche de 1-3 en 2022 en entrant à l’US Open.

“Maintenant, c’est en quelque sorte en train de se mettre en place”, a déclaré Williams. “Je veux dire, ça devait se mettre en place aujourd’hui.”

Williams a également des doubles à jouer. Elle et sa sœur, Venus, ont remporté 14 championnats majeurs en équipe et commenceront cet événement jeudi soir.

Kontaveit, une Estonienne de 26 ans, est une frappeuse puissante à part entière, le genre qui s’est répandu dans le tennis féminin au cours des deux dernières décennies après qu’une paire de frères et sœurs de Compton, en Californie, a changé la donne.

“Je grandissais en regardant [Williams] jouer”, a déclaré Kontaveit. “Elle a dominé le tennis féminin pendant si longtemps.”

Il y a une grosse mise en garde attachée au statut de classement de Kontaveit : elle n’a jamais gagné autant qu’un match de quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem en 30 apparitions en carrière.

L’adversaire de Williams a été présentée juste par son nom, et Kontaveit est sorti sous une poignée d’applaudissements. Williams, en revanche, a reçu le traitement complet : une vidéo en surbrillance, une liste de ses nombreuses distinctions et des rugissements bruyants de personnes qui ont contribué à la plus forte participation à l’US Open lors d’une session nocturne, 29 959, éclipsant le record établi lorsqu’elle a joué lundi.

“C’était son moment”, a déclaré Kontaveit. “Bien sûr, c’est totalement à propos d’elle et j’en étais très conscient.”

Le match a commencé avec Kontaveit récoltant les cinq premiers points, Williams les cinq suivants. Et ils allaient, d’avant en arrière. Les erreurs de Kontaveit ont été acclamées – même les fautes, tirant un avertissement pour la foule de l’arbitre de chaise Alison Hughes pour avoir fait du bruit entre les services.

Au début du troisième set, Kontaveit a frappé un coup droit croisé qui a attrapé le bord le plus extérieur d’une ligne de touche. Une vidéo sur les écrans du stade a montré à quel point il était proche, confirmant que le ballon avait bien atterri. Cela a provoqué des huées dans les tribunes.

Si quoi que ce soit, Kontaveit a reçu plus de reconnaissance de la part du joueur essayant de la vaincre que de quiconque, car Williams répondait à de superbes coups avec un signe de tête ou un coup de raquette.

“Ils ne s’enracinaient pas contre moi. Ils voulaient juste que Serena gagne tellement”, a déclaré Kontaveit, qualifiant le traitement qu’elle a reçu de “juste” et “attendu”, ainsi que de “quelque chose que je n’avais jamais connu auparavant”.

Williams a cassé pour un avantage de 5-4 lorsque Kontaveit a poussé un long revers, incitant les spectateurs hurlants à se lever – et le mari de Williams, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, a également sauté dedans, agitant ses bras dans sa direction, un quelques rangées devant où Venus et Tiger Woods étaient à deux sièges l’un de l’autre.

Mais avec une chance de servir ce set, Williams s’est brièvement égarée. Un coup droit raté. Un revers long. Un revers dans le filet alors qu’elle se mettait à genoux. Une double faute a fait 5 partout.

Finalement, ils sont allés à un bris d’égalité, et à 3-3, un chant de “Allons-y, Serena!” a éclaté, accompagné d’applaudissements rythmiques. Bientôt, Williams livrait un vainqueur de service de 101 mph et un as de 91 mph pour sceller cet ensemble. Comme au bon vieux temps ».

Kontaveit a couru vers un avantage de 3-0 dans la seconde au cours des 15 minutes suivantes sur la force de 10 gagnants et de zéro erreur directe.

Dans le troisième, c’est Williams qui a pris le dessus, et il semblait que chaque point qu’elle gagnait suscitait une réponse enthousiaste. Après qu’un vainqueur de volée de coup droit ait mis Williams à un match de la victoire, elle a levé les deux bras, puis a serré le poing gauche.

Un match et cinq minutes plus tard, c’était fini – et son séjour à l’US Open pouvait continuer.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se considérait comme une candidate au titre, Williams a répondu: “Je ne peux pas penser aussi loin. Je m’amuse et j’en profite.”

Serena Williams salue les fans après avoir battu Anett Kontaveit à l’US Open mercredi soir dans le Queens, à New York. (Seth Wenig/Associated Press)

Fernandez et Auger-Aliassime sont bouleversés

La Canadienne Leylah Fernandez n’a pas pu recréer sa magie d’il y a un an alors qu’elle s’est inclinée 3-6, 6-7 (3) contre Liudmila Samsonova au deuxième tour mercredi.

Fernandez, qui était finaliste à l’US Open 2021, n’avait que trois as contre les 11 de Samsonova et avait six doubles fautes dans le match.

Après avoir perdu 3-1 dans le premier set, le natif de Laval, au Québec, a remporté deux des trois matchs suivants pour créer un élan. Cependant, Samsonova a remporté les deux suivants, clôturant le set derrière de multiples erreurs de la 14e tête de série.

Le deuxième set s’est transformé en une affaire de va-et-vient alors que Fernandez se fraya un chemin vers un bris d’égalité à 6-6, cherchant à forcer un troisième set.

Après deux erreurs de Samsonova qui ont donné à Fernandez une avance de 2-0, la Russe a remporté sept des huit points suivants pour remporter le match.

Chez les hommes, Auger-Aliassime de Montréal s’est incliné 6-4, 6-4, 6-4 face au Britannique Jack Draper au deuxième tour.

Auger-Aliassime, la sixième tête de série du tournoi, a obtenu 13 as contre les neuf de Draper, mais n’a pu gagner sur aucune de ses trois opportunités de balle de break. Draper a brisé le Canadien sur trois des 10 occasions.

Le joueur de 22 ans a également commis cinq doubles fautes dans le match.

Marin en tête de Snigur

Plus tôt mercredi, Rebecca Marino, de Vancouver, s’est qualifiée pour le troisième tour de l’US Open grâce à une victoire de 6-3, 7-6 (5) sur l’Ukrainienne Daria Snigur.

Marino a tiré 13 as dans le match contre celui de Snigur et a remporté 74% des points de premier service.

Marino a profité d’un jeu inégal de Snigur, qui a commis 48 fautes directes, dont une face à une balle de match.

La Canadienne a breaké Snigur trois fois sur huit occasions et a sauvé cinq des sept balles de break auxquelles elle a fait face.

Marino s’est qualifiée pour le troisième tour d’un Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière et la première fois en plus d’une décennie. Elle s’est qualifiée pour le troisième tour de l’Open de France 2011.

Marino affrontera ensuite le Chinois Zhang Shuai.

Dabrowski progresse en double

En double féminin, la cinquième tête de série composée de Gabriela Dabrowski d’Ottawa et de Giuliana Olmos du Mexique a fait un travail rapide sur Peyton Stearns et Ashlyn Krueger avec une victoire de 6-2 et 6-1 au premier tour.

Dabrowski et Olmos ont remporté 80% de leurs points de premier service et ont battu le duo américain sur cinq des 11 opportunités.

Plus tard dans la journée, la championne de l’US Open 2019 Bianca Andreescu devait affronter la 15e tête de série Beatriz Haddad Maia du Brésil.

Le n°3 Sakkari évincé

Les deux dernières championnes féminines étaient déjà absentes de l’US Open et maintenant l’une des demi-finalistes de l’année dernière est partie.

Les meilleurs joueurs chutent rapidement à Flushing Meadows.

La troisième tête de série Maria Sakkari, de Grèce, a été éliminée 3-6, 7-5, 7-5 par Wang Xiyu, de Chine, au deuxième tour.

Sakkari a atteint deux demi-finales du Grand Chelem l’année dernière, mais a eu du mal à sauvegarder son succès en 2022, reconnaissant cette semaine qu’elle a eu du mal à gérer un profil plus élevé qui est venu avec son ascension au n ° 3 du classement. Elle a dit que certains jours, elle n’aimait pas le tennis et ne voulait même pas sortir du lit.

Coco Gauff, n ° 12, et Madison Keys, 20e tête de série, ont évité les ennuis en organisant un match de troisième tour entre les Américains. Gauff a battu Elena Gabriela Ruse 6-2, 7-6 (4), tandis que Keys, finaliste de l’US Open 2017, a survécu à Camili Giorgi 6-4, 5-7, 7-6 (6).

La défaite de Sakkari est survenue après que la championne en titre Emma Raducanu et la double vainqueur Naomi Osaka ont été éliminées mardi soir au premier tour. Cela a laissé Andreescu, qui a battu Williams lors de la finale de 2019, en tant que dernière championne féminine de l’US Open toujours sur le terrain.

Ons Jabeur, numéro 5, a égalé son meilleur résultat à l’US Open avec une victoire de 7-5, 6-2 sur Elizabeth Mandlik, la fille de la championne de 1985 Hana Mandlikova. Jabeur a perdu au troisième tour lors de chacun de ses trois derniers voyages à New York.

Le champion en titre masculin Daniil Medvedev a suivi Williams au stade Arthur Ashe et a produit une victoire 6-2, 7-5, 6-3 contre Arthur Rinderknech de France. Cela envoie Medvedev, le mieux classé, dans un match de troisième tour contre Wu Yibing, le premier Chinois à remporter un match de l’US Open à l’ère professionnelle, qui a débuté en 1968.

Andy Murray, triple champion du Grand Chelem, a rapidement rebondi après avoir perdu le premier set pour vaincre l’Américain Emilio Nava 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 et a organisé une rencontre de troisième tour avec la tête de série n ° 13 Matteo Berretini.

Le n ° 23 Nick Kyrgios a vaincu le Français Benjamin Bonzi et l’odeur de marijuana qui l’a dérangé à l’intérieur du stade Louis Armstrong. Le finaliste de Wimbledon connaît déjà le défi présenté par le bruit new-yorkais, mais cette fois c’était par son parfum.