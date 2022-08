Serena Williams s’est frayé un chemin dans les livres d’histoire du tennis

“Sans Vénus, il n’y aurait pas de Serena”, a dit un jour Serena.

Il ne serait pas surprenant que Venus, 42 ans, rejoigne bientôt Serena à la retraite à un moment donné après l’US Open ou s’ils décidaient d’appeler cela une carrière ensemble à New York. Mais pour l’instant, seule Serena a clairement indiqué que la fin est vraiment proche et que – pour déployer son propre code de baskets plutôt attachant pour la retraite – elle “évolue loin du tennis”.

Elle a certainement aidé le tennis à évoluer avec une puissance de pointage dans tous les domaines du terrain; elle a certainement aidé la société à évoluer avec sa volonté de changer le dialogue sur l’image corporelle et les femmes fortes poursuivant férocement leurs objectifs. Elle a eu la confiance nécessaire pour prendre des risques, parfois vestimentaires, comme sa combinaison de Roland-Garros, et parfois plus profonds, comme sa décision de boycotter le tournoi à Indian Wells, en Californie, après avoir été huée et son père a dit avoir entendu des insultes raciales. en 2001. Quatorze ans plus tard, elle est revenue dans le but de combler le fossé et d’envoyer un message sur les secondes chances.

Mais c’est son tennis qui a parlé le plus fort le plus longtemps. Le sport, comme de nombreux sports, reste obsédé par le débat sur le plus grand de tous les temps, et Williams appartient certainement au cœur de la conversation. Il est facile de croire qu’elle, à son meilleur avec le même équipement, aurait battu n’importe quelle femme à son meilleur.

Mais elle n’était pas aussi régulière en tant que gagnante dans les tournois réguliers que d’anciennes championnes féminines comme Martina Navratilova, Chris Evert et Steffi Graf.