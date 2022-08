Serena Williams se prépare pour son dernier spectacle à l’US Open 2022

Après une brillante carrière professionnelle de 27 ans au cours de laquelle elle est devenue l’une des plus grandes joueuses de tous les temps, Serena Williams s’apprête à faire ses adieux au tennis dans la majeure où tout a commencé.

L’icône sportive de 40 ans a mis fin au jeu de devinettes entourant son avenir plus tôt ce mois-ci en révélant que le “compte à rebours” de sa retraite avait commencé, avec sa dernière apparition en Grand Chelem à l’US Open de la semaine prochaine à New York.

“Il arrive un moment dans la vie où nous devons décider d’aller dans une direction différente”, a écrit Williams. “Ce moment est toujours difficile quand on aime tellement quelque chose.

« Mais maintenant, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur le fait d’être maman, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais tout aussi excitante. Je vais savourer ces prochaines semaines.

Cette annonce a ouvert la voie à ce qui sera un adieu émouvant pour Williams, qui a remporté le premier de ses 23 titres en simple du Grand Chelem à l’âge de 17 ans à l’US Open de 1999, battant Martina Hingis en finale.

Cette victoire décisive a confirmé ce qui était devenu évident depuis ses débuts professionnels quatre ans plus tôt : que Williams, aux côtés de sa sœur Venus, était une force montante dans le tennis féminin.

Alors que 1999 marquait son premier Slam en simple, Williams avait déjà remporté des titres en double mixte à Wimbledon et à l’US Open en 1998.

Sa victoire dans la finale du simple de 1999 éclairerait la carrière la plus dominante de toutes les joueuses de l’ère Open, ses 23 titres du Grand Chelem juste derrière les 24 de Margaret Court.

Alors qu’un 24e titre en simple du Grand Chelem égalant un record devrait rester au-delà d’elle la semaine prochaine, Williams a néanmoins produit une collection de records qui, selon toute probabilité, ne seront jamais battus.

– Collection de disques –

Avec sept titres en simple à l’Open d’Australie, sept titres à Wimbledon et six titres à l’US Open, Williams est le seul joueur, homme ou femme, à avoir remporté trois Grands Chelems différents six fois ou plus.

Au total, elle a remporté 39 titres du Grand Chelem – avec 14 couronnes en double féminin et deux titres en double mixte pour accompagner ses 23 victoires en simple.

Sa longévité est également inégalée. Elle a été classée numéro un mondiale en 2002 et a occupé le poste pour la dernière fois en 2017 – un intervalle d’un peu moins de 15 ans.

Williams détient également le record du plus long écart entre sa première et sa dernière victoire en Grand Chelem : 17 ans et 139 jours entre sa victoire à l’US Open de 1999 et l’Open d’Australie de 2017 à Melbourne, alors qu’elle était enceinte de sa fille Olympia.

Williams a également remporté quatre médailles d’or olympiques – trois en tant que partenaire de double avec sa sœur Venus en 2000, 2008 et 2012, et une médaille d’or en simple aux Jeux de Londres en 2012, organisés à Wimbledon.

Seuls trois autres joueurs – Steffi Graf, Andre Agassi et Rafael Nadal – ont terminé le “Golden Slam” des quatre championnats majeurs avec une médaille d’or olympique.

Les adieux de Williams au tennis à New York sont devenus le billet le plus chaud de la ville.

Son annonce de retraite a déclenché une ruée parmi les fans, les trois premières nuits du tournoi étant vendues. Les marchés secondaires des billets ont signalé une flambée des prix des billets, en hausse de 34 % depuis début août.

Il est douteux que Williams soit en mesure ou non de prolonger sa carrière en Grand Chelem au-delà du premier tour du tournoi de la semaine prochaine. Williams elle-même a qualifié un 24e titre du Grand Chelem de “fantaisie de fan”.

“Je comprends”, a-t-elle déclaré ce mois-ci. « C’est un bon fantasme. Mais je ne recherche pas un moment cérémoniel et final sur le terrain. Je suis nul pour les adieux, les pires du monde.

Les résultats récents de Williams indiquent que le pessimisme est bien fondé.

Lors de son premier match après l’annonce de sa retraite, Williams a perdu 6-2, 6-4 contre Belinda Bencic à Toronto.

Lors de sa prochaine sortie, à Cincinnati, elle a été battue 6-4, 6-0 par la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu, l’adolescente britannique née trois ans après la première victoire de Williams en Grand Chelem en 1999.

Avec Williams qui ne devrait pas relever un défi soutenu, tous les regards seront tournés vers la numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek dans le tableau féminin.

La joueuse de 21 ans était la joueuse la plus en forme du tennis féminin plus tôt cette année, remportant des victoires à l’Open du Qatar, à Indian Wells et à l’Open de Miami avant de remporter des victoires sur terre battue à Stuttgart et à Rome en route vers son deuxième titre en simple du Chelem à la France. Ouvert.

Cependant, Swiatek a eu du mal à reprendre cette domination au cours de la saison nord-américaine sur les terrains durs, faisant des sorties précoces aux Masters de Cincinnati et à l’Open canadien.

