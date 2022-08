Serena Williams se prépare à prendre sa retraite alors que l’US Open termine l’année du Slam

Grâce à Serena Williams, cet US Open ne ressemblera à aucun autre.

Que cela se révèle ou non être le dernier événement de sa longue carrière de joueuse riche en histoire et influente – et dans le tennis professionnel, peut-être plus que dans tout autre sport, les adieux finissent parfois par se revoir – les deux- Le tournoi d’une semaine sur terrain dur qui commence lundi à Flushing Meadows et conclut le calendrier du Grand Chelem 2022 concernera avant tout Williams.

Tant qu’elle reste sur le terrain, du moins. Williams affronte Danka Kovinic, une Monténégrine de 27 ans, au stade Arthur Ashe au premier tour du simple lundi soir et est également inscrite en double avec sa sœur, Venus.

HISTOIRE CONNEXE: Serena Williams fait ses adieux à Toronto dans un match final probable sur le sol canadien

L’accent mis sur Williams est approprié, car une grande partie des deux dernières décennies, puis certaines, du tennis en général, et de l’US Open, en particulier, ont été consacrées à Williams, qui aura 41 ans le mois prochain.

Il y a cette compétence indubitable avec une raquette à la main et une volonté indéniable d’être la meilleure qui a conduit à 23 championnats majeurs en simple, au classement n ° 1 et aux médailles d’or olympiques, et cette qualité transcendante et exigeante qui a fait d’elle une célébrité autant en tant qu’athlète vedette.

“À mon avis, elle a révolutionné le tennis”, a déclaré Chris Evert, qui a remporté 18 tournois majeurs dans les années 1970 et 1980. « Elle a révolutionné la puissance dans le jeu. Et j’ai l’impression qu’elle a vraiment inspiré les femmes de couleur, parce que nous avons vu beaucoup plus de femmes de couleur jouer au jeu. Et je pense qu’elle a changé la façon dont les femmes concourent, dans la mesure où c’est OK d’être féroce et passionnée et vocale là-bas, émotive là-bas sur le terrain, et toujours être une femme.

Les manières dont Williams – et, bien sûr, Venus, 42 ans, propriétaire de sept titres en simple Slam elle-même et partenaire de Serena pour 14 trophées majeurs en double – ont changé le jeu sont variées et nombreuses, et s’étendent au-delà de la façon dont leur des services rapides et des coups de fond en plein essor ont incité, voire forcé, d’autres joueurs à essayer de correspondre à ce style ou à trouver comment essayer de le contrer.

“Il y avait quelque chose à l’intérieur d’eux deux”, a déclaré Rick Macci, un entraîneur de tennis qui a travaillé avec les deux frères et sœurs Williams au début des années 1990, avant qu’ils ne soient adolescents. “Lorsque nous avons concouru ou fait des exercices de compétition, j’ai juste vu quelque chose que je n’avais jamais vu. Ils ont tellement essayé d’atteindre un bal qu’ils ont failli tomber. Maintenant, vous pouvez essayer dur; cela ne signifie pas que vous allez être champion du monde. Mais c’était juste un autre niveau.

Williams a déclaré qu’elle ne savait pas comment définir son héritage, mais il est tout autour, qu’il soit incarné par des joueurs qui lui attribuent une inspiration, comme la quadruple championne majeure Naomi Osaka ou la finaliste de Roland-Garros Coco Gauff, ou dans les changements de règles qui sont clairement, ou du moins probablement, le produit d’épisodes l’impliquant.

“Son héritage est vraiment vaste, au point qu’on ne peut même pas le décrire avec des mots. Elle a tellement changé le sport. Elle a introduit des gens qui n’ont jamais entendu parler du tennis dans ce sport. Je pense que je suis un produit de ce qu’elle a fait. Je ne serais pas ici sans Serena, Venus, toute sa famille. Je lui suis très reconnaissante », a déclaré Osaka. “J’essayais aussi de comprendre comment le résumer en mots. Je pense honnêtement qu’elle est la plus grande force du sport.

Une ligne peut être tirée de la décision prise cette année par l’Association américaine de tennis d’autoriser pour la première fois l’entraînement en match pour les femmes et les hommes lors d’un tournoi du Grand Chelem depuis la finale chaotique de l’US Open 2018 au cours de laquelle Williams a fini par être amarré à un match. après avoir été avertie de recevoir des instructions de son entraîneur de l’époque, Patrick Mouratoglou, lors d’une défaite contre Osaka.

La prolifération des appels de ligne électroniques, au point qu’il n’y a plus de juges de ligne lors des matchs de l’US Open, remonte à un match de quart de finale de 2004 à Flushing Meadows dans lequel plusieurs décisions erronées ont été prises contre Williams lors d’une défaite contre Jennifer Capriati.

Rien qu’à l’US Open, il y a eu d’autres affrontements avec des officiels (qui peuvent oublier le brouhaha de la faute de pied lors de sa demi-finale de 2009 contre Kim Clijsters), des choix de mode révolutionnaires (un catsuit en 2002 ; des bottes à hauteur du genou deux ans plus tard) et de nombreux triomphes, remontant à 1999, lorsqu’une Williams de 17 ans a battu Martina Hingis pour son premier trophée du Grand Chelem.

Ainsi, le court d’Ashe offre une toile de fond appropriée pour un adieu, bien que Williams n’ait pas dit assez explicitement qu’elle ne concourrait plus jamais après l’US Open tout en disant au monde via un essai dans le magazine Vogue qu’elle était prête à commencer “à s’éloigner du tennis”. » pour se concentrer sur le fait d’avoir un deuxième enfant et poursuivre ses intérêts commerciaux.

Chaque fois qu’elle entrera sur le court de New York, elle sera traitée comme si c’était peut-être la dernière fois. Même ses séances d’entraînement ont été suivies par des foules de fans dans les jours précédant le début du tournoi.

« Qui sait s’il y aura encore une autre Serena ? J’en doute », a déclaré Kovinic, qui est classé 80e cette semaine et n’a jamais dépassé le troisième tour d’un tournoi majeur. “Je suis honoré d’avoir cette chance de la jouer.”

Ce ne sera que le cinquième match en simple pour Williams au cours des 12 derniers mois, car l’Américain était absent de la tournée après une blessure au premier tour à Wimbledon l’année dernière jusqu’à une défaite au premier tour là-bas cette année. Depuis son retour de cette pause, Williams a une fiche de 1-3, y compris des défaites consécutives contre la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo Belinda Bencic et la championne de l’US Open 2021 Emma Raducanu lors de ses deux dernières sorties.

Il fut un temps – il n’y a pas si longtemps, dans l’ordre des choses – que Williams était considéré comme le favori à chaque match et à chaque tournoi, en particulier lors des quatre événements qui comptent le plus dans le sport.

“Je dis: ne la sous-estimez pas”, a déclaré Evert, un analyste d’ESPN. « Mais le problème, c’est le terrain. Le problème est que tout le monde va mieux aussi. … Il y a beaucoup de bonnes joueuses maintenant qui, n ° 1, ne sont pas intimidées par elle; et n ° 2, sachez qu’elle n’est pas à son meilleur en ce moment; et n ° 3, je veux la battre.

Deux jours avant sa défaite contre Bencic à Toronto, et un jour avant de révéler ses pensées sur la retraite (un mot qu’elle a dit qu’elle n’aime pas), Williams a déclaré lors d’une conférence de presse : “Je ne peux pas faire ça éternellement.”

C’est vrai, bien sûr. Personne, cependant, ne s’attend à ce que ce soit le dernier que le monde entende parler d’elle, même s’il ne reste plus vraiment de matchs à jouer.

“En fin de compte, sa plus grande étape était le tennis”, a déclaré Macci, l’entraîneur de Williams il y a des années, “mais je pense que son plus grand acte est encore à venir.”