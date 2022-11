Serena Williams répond au Clapback de son mari après Diss

Beaucoup de gens appellent le rappeur canadien, l’album collaboratif de Drake, “Her Loss”, avec 21 Savage un album amer après qu’il ait disséqué plusieurs célébrités, dont le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian.

Sur le morceau “Middle of the Ocean”, il qualifie le co-fondateur de Reddit de “groupie”.

Drake rappe, “Sidebar Serena, votre mari est une groupie / Il prétend que nous n’avons pas de problème mais non, boo, c’est comme si vous veniez pour Sushi.”

Hmmm… est-ce que l’investisseur en série parlait ici de Drake et lui a-t-il répondu?

Alexis s’est apparemment moqué du diss de Drizzy et chante “‘l’ll be your groooupiiie baabaay” devant le monde entier.

Sur Twitter, l’ancien président a répliqué,

« La raison pour laquelle je continue à gagner, c’est parce que je suis déterminé à être le meilleur dans tout ce que je fais. Y compris être la meilleure groupie pour ma femme et ma fille.

Parallèlement à sa légende passionnée, il a posté une photo de lui et de la fille de 5 ans de Serena, Olympia, au bord du terrain soutenant la chèvre de tennis lors d’un match.

Serena a répondu avec une série d’emojis yeux de cœur.

C’est vrai! Comme Tammy l’a dit, tu ferais mieux de rester aux côtés de ton homme, ma fille !

Il était difficile pour beaucoup de croire que l’entrepreneur sans problème aurait même un problème avec Drake – étant donné que lui et Serena ne sortaient que brièvement en 2015.

Le rappeur “In My Feelings” et Serena ont fait la une des journaux après avoir été photographiés en train de s’embrasser dans un restaurant de Cincinnati après une apparition de Drake à l’un des matchs du pro de tennis.

En 2013, il a d’abord mentionné Serena sur sa chanson à succès “Worse Behavior”,

“Je suis avec tout mon set, des matchs de tennis au berceau / Je jure que je peux battre Serena quand elle joue avec sa gauche.”

M. Graham est-il amer parce que Serena était “la meilleure [He’s] Ever Had” et maintenant il est “contrarié” qu’elle soit passée à autre chose et heureuse ?

Lui et Future semblent être deux pois dans une cosse quand il s’agit d’être louches envers les ex qui s’épanouissent dans de nouvelles relations.

Les messieurs prennent le rythme d’Elsa et de “Let It Gooooo”.