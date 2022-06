Serena Williams, Rafael Nadal et Iga Swiatek sont les têtes d’affiche de l’aubaine britannique à Wimbledon | Actualités Tennis

Serena Williams affronte Harmony Tan au premier tour mardi

Serena Williams espère bannir plus de fantômes lorsqu’elle reviendra sur le court central de Wimbledon mardi, près d’un an jour pour jour depuis que son dernier match en simple s’est terminé en larmes.

À la poursuite d’une 24e couronne record en simple du Grand Chelem, Williams est sortie en boitant de son match du premier tour l’année dernière en raison d’une blessure et a pris une année sabbatique pour “guérir physiquement et mentalement”.

Maintenant, à trois mois de son 41e anniversaire, Williams est classée 1 204e au monde et avait besoin d’une wild card pour jouer à Wimbledon où elle a remporté le titre sept fois.

Elle n’a que deux matchs de double à Eastbourne à son actif avant le troisième majeur de l’année où elle affronte Harmony Tan.

Cependant, Williams était heureux que Wimbledon ait rompu avec la tradition et ait permis aux joueurs de s’entraîner sur le court central pour essayer d’éviter qu’ils ne glissent à nouveau sur l’herbe.

“Évidemment, j’étais super content d’être là-bas et d’avoir cette opportunité. C’était aussi bien pour moi de retirer cela de mon système parce que le dernier moment que j’ai eu sur le court central n’était probablement pas mon meilleur moment”, a déclaré Williams.

“C’était toujours quelque chose depuis la fin du match qui était toujours dans mon esprit. C’était donc une énorme motivation pour cela.

“Vous ne voulez jamais qu’un match se termine comme ça, c’est vraiment malheureux. Mais c’était définitivement quelque chose qui a toujours été au sommet de ma tête.”

Williams poursuit toujours un autre titre majeur pour passer au niveau de Margaret Court en tête du classement de tous les temps.

Serena Williams insiste sur le fait qu'elle ne s'est pas retirée du match, alors qu'elle se prépare pour son match du premier tour de Wimbledon contre Harmony Tan mardi

Malgré son retour à Wimbledon cette semaine, Williams a déclaré que son avenir sur la tournée restait incertain et qu’elle n’avait présenté aucun “plan” pour un retour après sa blessure.

Elle a déclaré: “J’avais juste besoin de guérir physiquement et mentalement. Je n’avais aucun plan pour être honnête.

“Je ne savais tout simplement pas quand je reviendrais. Comment je reviendrais. Wimbledon est un endroit formidable et ça a bien fonctionné.”

Alors que Williams fait une offre pour un autre titre du Grand Chelem, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek est occupée à chasser elle-même les records et mettra une séquence de 35 victoires consécutives – la meilleure du 21e siècle – en jeu sur le même terrain lorsqu’elle affrontera Jana Fett.

Swiatek n’a pas perdu depuis février, mais la joueuse de 21 ans arrive à Wimbledon sans jouer de match sur gazon après avoir sauté le tournoi de mise au point à Berlin en raison d’un problème d’épaule.

Iga Swiatek n’a pas joué depuis sa victoire à Roland-Garros

La foule sur le court central en aura pour son argent avec le match du premier tour de Rafael Nadal pris en sandwich entre les deux rencontres féminines alors que l’Espagnol reprend sa quête d’un claquement de calendrier lorsqu’il affrontera Francisco Cerundolo.

Avec un record de 22 majors dans le sac, Nadal a mis une certaine distance entre lui et ses anciens rivaux Roger Federer et Novak Djokovic et semble prêt pour un autre.

Le joueur de 36 ans a déclaré que sa douleur au pied, qui nécessitait des injections en route vers sa victoire à Roland Garros, ne le dérangeait plus après avoir suivi un traitement.

“Quand je me réveille, je n’ai plus cette douleur que j’avais depuis un an et demi, donc je suis très content de cela”, a déclaré Nadal.

“Depuis les deux dernières semaines, je n’ai pas eu un jour de ces jours terribles où je ne peux pas bouger du tout.”

En plus des noms des stars, il y a aussi 12 joueurs britanniques en action en simple mardi.

Andy Murray et Emma Raducanu ont tous deux remporté leurs matchs d’ouverture lundi, mais Ryan Peniston et Katie Swan ne se sont pas rendus sur le terrain en raison du temps humide.

Peniston a grimpé de plus de 200 places dans le classement en un an pour atteindre un sommet actuel de 147, marquant ses premières incursions sur le circuit ATP en atteignant les quarts de finale au Queen’s Club et à Eastbourne.

Le gaucher espère continuer cette forme solide contre Henri Laaksonen au premier tour tandis que son ami proche et futur colocataire Alastair Gray affrontera l’ancien champion junior de Wimbledon, Tseng Chun-hsin.

Ryan Peniston atteindra-t-il le second tour ?

Les débuts en Grand Chelem de Sonay Kartal auront lieu mardi contre Danka Kovinic, classée 90e, avec la carotte importante d’un affrontement probable au deuxième tour contre Swiatek.

“Si cela se produit, ce sera vraiment bien pour moi”, a déclaré Kartal. “Mais j’ai encore un match à terminer avant que ce ne soit même une possibilité.”

Jack Draper, Harriet Dart, Katie Boulter, Paul Jubb, Dan Evans et Liam Broady jouent également mardi.

Jay Clarke et Heather Watson termineront également leurs matchs après leur suspension lundi.

Clarke menait 7-6 (3) 6-1 contre Christian Harrison mais avait été une rupture dans le troisième set seulement pour que Harrison riposte pour faire 5-5 avant la fin du jeu pour la journée sur le Court 18.

Watson s’est battu pour revenir au niveau en un set contre Tamara Korpatsch.

Le n ° 4 britannique a forcé un set décisif sous les lumières peu avant 22h30 et avec des restrictions locales empêchant le jeu de continuer après 23h, l’arbitre du match a arrêté le jeu.

