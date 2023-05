Serena Williams raconte à sa fille Olympia sa grossesse : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/AFI/Shutterstock

Serena Williams a donné aux fans le 411 sur la façon dont elle a dit à sa fille de 5 ans Olympie sur sa grossesse. Après que l’icône du tennis ait tiré un Rihanna Super Bowl surprise au gala du Met 2023 la semaine dernière en révélant qu’elle et son mari Alexis Ohanian attendent leur deuxième enfant, elle a posté une vidéo sur son Instagram révélant quand ils ont annoncé la nouvelle à leur petite fille. Lors de la préparation de l’événement de mode dans le clip, Serena a déclaré: « Donc, la grande révélation aura lieu au Met et puis avant de partir, je le dirai à Olympia. »

Le coup d’œil dans les coulisses de la journée de gala du Met de Serena a commencé par l’aveu hilarant de la championne : « Olympia ne sait pas pour le moment que je suis enceinte ; la raison pour laquelle je ne lui ai rien dit, c’est parce qu’elle ne sait pas garder un secret. Le bref clip s’est terminé avec l’arrivée de Serena et Alexis au Met Gala, peu de temps avant l’annonce du gros bébé.

L’annonce était visuelle, car il était assez évident que les jeunes parents s’attendaient à nouveau dès qu’ils fouleraient le tapis rouge, avec la belle bosse de bébé de Serena en plein écran. Sa robe noire avec une encolure dégagée en cristal et une jupe sirène en tulle blanc transparent étaient l’accompagnement parfait pour une révélation de grossesse. Serena l’a même taquiné sur son Instagram, sous-titrant des clichés de son look Met Gala, « J’étais tellement excitée quand Anna Wintour nous a invités tous les trois au Met Gala. »

La bonne nouvelle survient alors que Selena semble avoir plus de bande passante pour se concentrer sur sa famille, car elle a récemment mis fin à sa carrière de tennis. « Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne. J’ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes », a écrit Serena pour Vogue en août 2022. Elle a ajouté: «Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.

