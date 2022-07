Serena Williams quitte Wimbledon au premier tour, encore une fois

WIMBLEDON, Angleterre – Si Serena Williams est revenue au All England Club à la recherche d’un huitième titre en simple à Wimbledon, elle a un très long chemin à parcourir. Mais si elle est revenue à 40 ans à la recherche d’un meilleur souvenir que ce qu’elle avait pris du tournoi de l’année dernière, elle y est parvenue, abandonnant et croyant à travers les sommets et les vallées de trois sets mardi, mais perdant finalement face à Harmony Tan, un peu- Française connue mais tactiquement astucieuse qui a battu Williams, 7-5, 1-6, 7-6 (7), au premier tour.

Ce fut une performance irrégulière de Williams, la plus grande joueuse féminine de son époque, alors qu’elle tentait de se débarrasser de la rouille tout en tentant de résoudre les myriades d’énigmes posées par la 115e Tan.

C’était certainement compréhensible. C’était le premier match en simple de Williams en un an, et le dernier s’était terminé dans la douleur et les larmes sur ce même court central lorsqu’elle s’est déchiré un ischio-jambier lors de son match du premier tour et a dû abandonner contre Aliaksandra Sasnovich.