Serena Williams quitte le tennis : “Quelque chose doit donner”

NEW YORK –

Serena Williams dit qu’elle est prête à s’éloigner du tennis après avoir remporté 23 titres du Grand Chelem, se concentrant sur le fait d’avoir un autre enfant et ses intérêts commerciaux.

“J’aurai 41 ans ce mois-ci, et quelque chose doit donner”, a écrit Williams dans un essai publié mardi par le magazine Vogue.

Williams, l’une des athlètes les plus grandes et les plus accomplies de l’histoire de son sport – ou de tout autre -, a déclaré qu’elle n’aimait pas le mot retraite et préférait penser à cette étape de sa vie comme “évoluant loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.”

Williams joue cette semaine à Toronto, lors d’un tournoi sur terrain dur qui mène à l’US Open, le dernier événement du Grand Chelem de l’année, qui débutera à New York le 29 août.

L’Américaine a remporté plus de titres du Grand Chelem en simple à l’ère professionnelle que toute autre femme ou homme. Une seule joueuse, Margaret Court, en a récolté plus, 24, bien qu’elle ait remporté une partie de la sienne à l’ère amateur.

“Je mentirais si je disais que je ne voulais pas ce record. Évidemment que je le veux. Mais au jour le jour, je ne pense vraiment pas à elle. Si je suis dans une finale du Grand Chelem, alors oui, je le suis. en pensant à ce record”, a déclaré Williams. “Peut-être que j’y ai trop pensé, et cela n’a pas aidé. De mon point de vue, j’aurais dû avoir plus de 30 tournois du Grand Chelem.”

Mais, Williams a poursuivi en écrivant: “Ces jours-ci, si je dois choisir entre construire mon CV de tennis et construire ma famille, je choisis ce dernier.”

Elle et son mari, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, ont une fille, Olympia, qui aura 5 ans le 1er septembre.

“Croyez-moi, je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste”, a déclaré Williams, qui était enceinte lorsqu’elle a remporté l’Open d’Australie 2017 pour son dernier trophée du Grand Chelem. “Si j’étais un gars, je n’écrirais pas ça parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille.”

Williams a été absente de la tournée pendant environ un an après s’être blessée lors de son match de premier tour à Wimbledon en 2021. Elle est revenue à la compétition en simple au All England Club en juin et a perdu au premier tour.

Après cette défaite, on a demandé à Williams si elle participerait à nouveau.

“C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je ne sais pas. … Qui sait? Qui sait où je vais apparaître?”

Williams laisse entendre dans l’essai que l’US Open sera son dernier tournoi mais ne le dit pas explicitement.

“Je ne cherche pas un moment cérémoniel et final sur le terrain”, a écrit Williams. “Je suis nul pour les adieux, le pire du monde.”