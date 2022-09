Serena Williams prononce un discours émouvant après le match final

Serena Williams est officiellement à la retraite, et même si le dernier match de sa carrière ne s’est pas déroulé dans son sens, elle s’est battue jusqu’au bout.

Largement considérée comme la plus grande de tous les temps, le temps de Serena Williams sur le court de tennis a pris fin après son dernier match du vendredi 2 septembre.

La légende a perdu son match de troisième tour à l’US Open vendredi en trois sets face à Alja Tomljanovic. Williams a pris une avance de 5-3 dans le premier set, mais elle a perdu quatre matchs de suite et a perdu le premier set 7-5. Elle a répondu en remportant les quatre premiers jeux du deuxième set, mais Tomljanovic n’est pas descendu tranquillement, remportant les deux jeux suivants. Williams a gagné des points consécutifs pour remporter le match, mais Tomljanovic a riposté en remportant les trois matchs suivants pour égaliser le set à cinq.

Mené 40-15 dans le deuxième match, Tomljanovic a cassé le service de Serena, et à partir de ce moment, Alja a dominé. Pourtant, Williams n’est pas tombé sans se battre – Il y avait huit deux et six balles de match alors que Williams menait 5-1, mais Tomljanovic a finalement fait avancer les choses, remportant six matchs consécutifs pour terminer le match et donner à Williams un envoi doux-amer.

Après la défaite décevante, Serena a fait ses adieux devant une foule à guichets fermés au stade Arthur Ashe. Dans son discours, elle a remercié sa famille et ses amis, en faisant pleurer beaucoup alors qu’elle s’est rendu compte que son illustre carrière était vraiment terminée.

« Merci papa, je sais que tu regardes. Merci maman », a déclaré Williams alors qu’elle commençait à pleurer lors de son entretien d’après-match. “Tous ceux qui sont ici, qui ont été de mon côté, pendant tant d’années, des décennies … Elle a poursuivi: «Ce sont des larmes de joie, je suppose. Je ne sais pas. Et je ne serais pas Serena s’il n’y avait pas Vénus, alors merci Vénus. Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a jamais existé… Ça a été une balade amusante. Ce fut la course et le voyage les plus incroyables que j’aie jamais faits.

À la fin du dernier match de Serena, Nike a publié une publicité honorant la légende, racontée par Zendaya. La vidéo rend hommage à Williams comme l’un des plus grands athlètes de tous les temps, soulignant le fait que “en ne changeant rien, elle a tout changé”.

Découvrez la publicité ci-dessous: